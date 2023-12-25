https://ria.ru/20231225/peskov-1917948397.html

Россия не вмешивается в суверенные дела Сербии, заявил Песков

Россия не вмешивается в суверенные дела Сербии, заявил Песков - РИА Новости, 25.12.2023

Россия не вмешивается в суверенные дела Сербии, заявил Песков

Руководство Сербии способно принять все меры для обеспечения безопасности в стране, все, что происходит - это исключительно внутреннее дело страны, Россия не... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:01

2023-12-25T15:01

2023-12-25T15:16

россия

сербия

в мире

дмитрий песков

беспорядки в белграде

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководство Сербии способно принять все меры для обеспечения безопасности в стране, все, что происходит - это исключительно внутреннее дело страны, Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела партнерской Сербии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все, что происходит - это исключительно внутреннее дело Сербии. В Сербии есть законное, легитимное руководство, которое по нашим убеждениям способно принять все необходимые меры. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии. Нас объединяет общее историческое и культурное наследие, мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим ими", - сказал Песков журналистам. Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917951393.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html

россия

сербия

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россия, сербия, в мире, дмитрий песков, беспорядки в белграде