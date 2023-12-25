https://ria.ru/20231225/perevodchiki-1918020931.html

Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ

Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ - РИА Новости, 25.12.2023

Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ

Система подготовки переводчиков со знанием языков стран СНГ, а также родных языков регионов России в стране отсутствует, а потребность в таких специалистах... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:38

2023-12-25T18:38

2023-12-25T18:38

снг

московский государственный лингвистический университет

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852760295_0:244:2774:1804_1920x0_80_0_0_ef5f4b52615532e1d9169dc1e0ddb9be.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Система подготовки переводчиков со знанием языков стран СНГ, а также родных языков регионов России в стране отсутствует, а потребность в таких специалистах бывает достаточно высокая, заявила РИА Новости президент Союза переводчиков Ольга Иванова. "У нас отсутствует система подготовки переводчиков стран СНГ и родных языков, а потребность в таких переводчиках иногда бывает достаточно высокая. Во всяком случае в судебном переводе мы далеко не всегда можем удовлетворить те запросы, которые к нам поступают из правоохранительных органов", - сказала Иванова. Она отметила, что, если говорить о языках стран СНГ, то не хватает специалистов по всем направлениям, потому что это сложные восточные языки. Кроме того, по ее словам, не хватает синхронистов, специалистов устного последовательного перевода и специалистов в тематических направлениях перевода. "Это языки восточные, это таджикский, который индоевропейский, вариант фарси, близкий, родственный к нему, а у нас переводчиков готовят очень мало, вернее практически не готовят, есть кафедры стран СНГ в Московском государственном лингвистическом университете, который является базовой кафедрой для подготовки специалистов по языкам стран СНГ", - добавила Иванова. По ее словам, в плане родных языков народов России, "здесь практически отсутствует даже попытка готовить специалистов по этим языкам", а востребованность в таких специалистах есть. "Это очень большая, серьезная проблема в нашей стране, которую надо развивать, и я имею в виду и СНГ-языки, и, прежде всего, перевод, и языки народов России", - подчеркнула Иванова. Говоря о европейских языках, президент Союза переводчиков добавила, что в последний год есть динамика сокращения востребованности специалистов по таким языкам, как, например, французский и немецкий, при этом спрос на английский язык остается. "Хорошо было бы, конечно, чтобы развивались языки тех новых направлений - БРИКС, ШОС. Португалистов, я знаю, у нас не очень много, хотя мне известно стремление наших португалистов создать такую ассоциацию, но переводчиков с португальским не очень много у нас, к сожалению, а востребованность есть, это все-таки Южная Америка, много стран с португальским языком", - пояснила она. Также, по ее словам, необходимо готовить и специалистов по редким языкам, хоть на них и не очень большой спрос, но надо иметь специалистов в запасе, а сейчас такие языки "не очень изучаются".

https://ria.ru/20231225/perevodchiki-1917909778.html

https://ria.ru/20230521/yazyk-1873182210.html

https://ria.ru/20231218/neyroset-1916469006.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, московский государственный лингвистический университет, россия