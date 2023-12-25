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Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
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18:38 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/perevodchiki-1918020931.html
Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ
Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ
Система подготовки переводчиков со знанием языков стран СНГ, а также родных языков регионов России в стране отсутствует, а потребность в таких специалистах... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:38
2023-12-25T18:38
снг
московский государственный лингвистический университет
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Система подготовки переводчиков со знанием языков стран СНГ, а также родных языков регионов России в стране отсутствует, а потребность в таких специалистах бывает достаточно высокая, заявила РИА Новости президент Союза переводчиков Ольга Иванова. "У нас отсутствует система подготовки переводчиков стран СНГ и родных языков, а потребность в таких переводчиках иногда бывает достаточно высокая. Во всяком случае в судебном переводе мы далеко не всегда можем удовлетворить те запросы, которые к нам поступают из правоохранительных органов", - сказала Иванова. Она отметила, что, если говорить о языках стран СНГ, то не хватает специалистов по всем направлениям, потому что это сложные восточные языки. Кроме того, по ее словам, не хватает синхронистов, специалистов устного последовательного перевода и специалистов в тематических направлениях перевода. "Это языки восточные, это таджикский, который индоевропейский, вариант фарси, близкий, родственный к нему, а у нас переводчиков готовят очень мало, вернее практически не готовят, есть кафедры стран СНГ в Московском государственном лингвистическом университете, который является базовой кафедрой для подготовки специалистов по языкам стран СНГ", - добавила Иванова. По ее словам, в плане родных языков народов России, "здесь практически отсутствует даже попытка готовить специалистов по этим языкам", а востребованность в таких специалистах есть. "Это очень большая, серьезная проблема в нашей стране, которую надо развивать, и я имею в виду и СНГ-языки, и, прежде всего, перевод, и языки народов России", - подчеркнула Иванова. Говоря о европейских языках, президент Союза переводчиков добавила, что в последний год есть динамика сокращения востребованности специалистов по таким языкам, как, например, французский и немецкий, при этом спрос на английский язык остается. "Хорошо было бы, конечно, чтобы развивались языки тех новых направлений - БРИКС, ШОС. Португалистов, я знаю, у нас не очень много, хотя мне известно стремление наших португалистов создать такую ассоциацию, но переводчиков с португальским не очень много у нас, к сожалению, а востребованность есть, это все-таки Южная Америка, много стран с португальским языком", - пояснила она. Также, по ее словам, необходимо готовить и специалистов по редким языкам, хоть на них и не очень большой спрос, но надо иметь специалистов в запасе, а сейчас такие языки "не очень изучаются".
https://ria.ru/20231225/perevodchiki-1917909778.html
https://ria.ru/20230521/yazyk-1873182210.html
https://ria.ru/20231218/neyroset-1916469006.html
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снг, московский государственный лингвистический университет, россия
СНГ, Московский государственный лингвистический университет, Россия
Союз переводчиков заявил о дефиците специалистов со знанием языков СНГ

Союз переводчиков: в России нет системы подготовки переводчиков языков СНГ

© iStock.com / MaicaПереводчик
Переводчик - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / Maica
Переводчик. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Система подготовки переводчиков со знанием языков стран СНГ, а также родных языков регионов России в стране отсутствует, а потребность в таких специалистах бывает достаточно высокая, заявила РИА Новости президент Союза переводчиков Ольга Иванова.
"У нас отсутствует система подготовки переводчиков стран СНГ и родных языков, а потребность в таких переводчиках иногда бывает достаточно высокая. Во всяком случае в судебном переводе мы далеко не всегда можем удовлетворить те запросы, которые к нам поступают из правоохранительных органов", - сказала Иванова.
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Она отметила, что, если говорить о языках стран СНГ, то не хватает специалистов по всем направлениям, потому что это сложные восточные языки. Кроме того, по ее словам, не хватает синхронистов, специалистов устного последовательного перевода и специалистов в тематических направлениях перевода.
"Это языки восточные, это таджикский, который индоевропейский, вариант фарси, близкий, родственный к нему, а у нас переводчиков готовят очень мало, вернее практически не готовят, есть кафедры стран СНГ в Московском государственном лингвистическом университете, который является базовой кафедрой для подготовки специалистов по языкам стран СНГ", - добавила Иванова.
По ее словам, в плане родных языков народов России, "здесь практически отсутствует даже попытка готовить специалистов по этим языкам", а востребованность в таких специалистах есть. "Это очень большая, серьезная проблема в нашей стране, которую надо развивать, и я имею в виду и СНГ-языки, и, прежде всего, перевод, и языки народов России", - подчеркнула Иванова.
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Говоря о европейских языках, президент Союза переводчиков добавила, что в последний год есть динамика сокращения востребованности специалистов по таким языкам, как, например, французский и немецкий, при этом спрос на английский язык остается.
"Хорошо было бы, конечно, чтобы развивались языки тех новых направлений - БРИКС, ШОС. Португалистов, я знаю, у нас не очень много, хотя мне известно стремление наших португалистов создать такую ассоциацию, но переводчиков с португальским не очень много у нас, к сожалению, а востребованность есть, это все-таки Южная Америка, много стран с португальским языком", - пояснила она.
Также, по ее словам, необходимо готовить и специалистов по редким языкам, хоть на них и не очень большой спрос, но надо иметь специалистов в запасе, а сейчас такие языки "не очень изучаются".
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СНГМосковский государственный лингвистический университетРоссия
 
 
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