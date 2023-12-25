https://ria.ru/20231225/perevodchiki-1917909778.html

Рособрнадзор рассказал, каких переводчиков катастрофически не хватает

Рособрнадзор рассказал, каких переводчиков катастрофически не хватает - РИА Новости, 25.12.2023

Рособрнадзор рассказал, каких переводчиков катастрофически не хватает

Переводчиков, знающих арабский, а также китайский языки, не хватает, а они необходимы в связи с выстраиванием сотрудничества с Китаем и арабскими странами,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:38

2023-12-25T12:38

2023-12-25T14:25

китай

саудовская аравия

оаэ

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переводчиков, знающих арабский, а также китайский языки, не хватает, а они необходимы в связи с выстраиванием сотрудничества с Китаем и арабскими странами, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Но без знания ими нашего языка, без знания нашими коллегами арабского языка уже есть большой запрос на переводчиков, а их не хватает, катастрофически, что с китайской стороной, что с арабским миром. Это не крен в сторону Востока и так далее, это может быть наоборот, выравнивание ситуации, слишком большой крен был, наверное, на Запад и чем нам это обернулось, понятно. Пусть будет равновесие. Мы со стороны образования, это равновесие пытаемся тоже, как можем, поддерживаем", - сказал Музаев. Он отметил, что строительство русских школ в ОАЭ или, например, Саудовской Аравии - нормальная форма сотрудничества, такая же работа проводилась и с Китаем, когда сотрудничество между странами только начинало выстраиваться. Музаев подчеркнул, что в России растет количество изучающих и сдающих экзамен по китайскому языку. "Поэтому это нормальная работа, но, к сожалению, часть общества, часть экспертов всегда хотят это политизировать, какую-то, найти в этом какой-то подвох. Ну и визит, как принимали нашего президента в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии? Это тоже говорит о том, что ближайшие несколько десятилетий точно, связи и экономические, культурные, будут просто увеличиваться", - заключил Музаев. Читайте полный текст интервью Анзора Музаева >>

https://ria.ru/20230521/yazyk-1873182210.html

https://ria.ru/20231225/ege-1917858323.html

китай

саудовская аравия

оаэ

россия

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китай, саудовская аравия, оаэ, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, общество