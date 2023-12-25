Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию
АТОР: летом туристы смогут летать в Грецию и Тунис с удобной стыковкой в Кувейте
© iStock.com / Caroline Brundle BuggeПляж Мирисса на Щри-Ланке
© iStock.com / Caroline Brundle Bugge
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кувейтский авиаперевозчик анонсировал открытие удобных для россиян рейсов на морские курорты летом и рассказал о спросе по самому востребованному сейчас маршруту – на Шри-Ланку, сообщает АТОР.
Летом Jazeera Airways обещает вернуть в расписание перелеты из России в Черногорию и на Кипр с удобной стыковкой в Кувейте, рассказывают эксперты ассоциации. Кроме того, планируется открыть полеты в Тунис и Грецию, причем не только из Москвы, но из Санкт-Петербурга.
Сейчас через Кувейт россияне летают в основном на Шри-Ланку. Туроператоры отмечают высокий спрос по этому направлению на зимние каникулы. Предложений почти не осталось, говорят участники рынка. При этом 40 процентов проданных путевок включали перелет прямым рейсом из Москвы в Коломбо. Через Кувейт предпочли лететь 60 процентов туристов, поскольку стыковка занимает всего час, а такой тур выходит почти на треть дешевле.
В данный момент еще можно приобрести путевку с вылетом после Нового года, говорят аналитики ассоциации. Так, 2 января есть шанс отправиться на десять дней на остров вдвоем за 450 тысяч рублей. Проживание – в "пятерке" с завтраками.
С 23 января время перелета в Коломбо на стыковочных рейсах через Кувейт изменится: пересадка займет уже не час, а одиннадцать. Это связано со сменой расписания: приоритетом для компании станут рейсы в Саудовскую Аравию, куда полетит большое число паломников.