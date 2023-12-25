https://ria.ru/20231225/perelety-1917923081.html

Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию

Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию

Кувейтский авиаперевозчик анонсировал открытие удобных для россиян рейсов на морские курорты летом и рассказал о спросе по самому востребованному сейчас... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:15

2023-12-25T13:15

2023-12-25T13:15

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новости - туризм

кувейт

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кувейтский авиаперевозчик анонсировал открытие удобных для россиян рейсов на морские курорты летом и рассказал о спросе по самому востребованному сейчас маршруту – на Шри-Ланку, сообщает АТОР. Летом Jazeera Airways обещает вернуть в расписание перелеты из России в Черногорию и на Кипр с удобной стыковкой в Кувейте, рассказывают эксперты ассоциации. Кроме того, планируется открыть полеты в Тунис и Грецию, причем не только из Москвы, но из Санкт-Петербурга.Сейчас через Кувейт россияне летают в основном на Шри-Ланку. Туроператоры отмечают высокий спрос по этому направлению на зимние каникулы. Предложений почти не осталось, говорят участники рынка. При этом 40 процентов проданных путевок включали перелет прямым рейсом из Москвы в Коломбо. Через Кувейт предпочли лететь 60 процентов туристов, поскольку стыковка занимает всего час, а такой тур выходит почти на треть дешевле.В данный момент еще можно приобрести путевку с вылетом после Нового года, говорят аналитики ассоциации. Так, 2 января есть шанс отправиться на десять дней на остров вдвоем за 450 тысяч рублей. Проживание – в "пятерке" с завтраками.С 23 января время перелета в Коломбо на стыковочных рейсах через Кувейт изменится: пересадка займет уже не час, а одиннадцать. Это связано со сменой расписания: приоритетом для компании станут рейсы в Саудовскую Аравию, куда полетит большое число паломников.

https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html

кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, кувейт, тунис (страна), греция, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год