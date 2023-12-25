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Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию - РИА Новости, 25.12.2023
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Туризм
 
13:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/perelety-1917923081.html
Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию
Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию - РИА Новости, 25.12.2023
Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию
Кувейтский авиаперевозчик анонсировал открытие удобных для россиян рейсов на морские курорты летом и рассказал о спросе по самому востребованному сейчас... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:15
2023-12-25T13:15
туризм
новости - туризм
кувейт
тунис (страна)
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кувейтский авиаперевозчик анонсировал открытие удобных для россиян рейсов на морские курорты летом и рассказал о спросе по самому востребованному сейчас маршруту – на Шри-Ланку, сообщает АТОР. Летом Jazeera Airways обещает вернуть в расписание перелеты из России в Черногорию и на Кипр с удобной стыковкой в Кувейте, рассказывают эксперты ассоциации. Кроме того, планируется открыть полеты в Тунис и Грецию, причем не только из Москвы, но из Санкт-Петербурга.Сейчас через Кувейт россияне летают в основном на Шри-Ланку. Туроператоры отмечают высокий спрос по этому направлению на зимние каникулы. Предложений почти не осталось, говорят участники рынка. При этом 40 процентов проданных путевок включали перелет прямым рейсом из Москвы в Коломбо. Через Кувейт предпочли лететь 60 процентов туристов, поскольку стыковка занимает всего час, а такой тур выходит почти на треть дешевле.В данный момент еще можно приобрести путевку с вылетом после Нового года, говорят аналитики ассоциации. Так, 2 января есть шанс отправиться на десять дней на остров вдвоем за 450 тысяч рублей. Проживание – в "пятерке" с завтраками.С 23 января время перелета в Коломбо на стыковочных рейсах через Кувейт изменится: пересадка займет уже не час, а одиннадцать. Это связано со сменой расписания: приоритетом для компании станут рейсы в Саудовскую Аравию, куда полетит большое число паломников.
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новости - туризм, кувейт, тунис (страна), греция, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Новости - Туризм, Кувейт, Тунис (страна), Греция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Эксперты рассказали об удобных перелетах для россиян в Тунис и Грецию

АТОР: летом туристы смогут летать в Грецию и Тунис с удобной стыковкой в Кувейте

© iStock.com / Caroline Brundle BuggeПляж Мирисса на Щри-Ланке
Пляж Мирисса на Щри-Ланке - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / Caroline Brundle Bugge
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кувейтский авиаперевозчик анонсировал открытие удобных для россиян рейсов на морские курорты летом и рассказал о спросе по самому востребованному сейчас маршруту – на Шри-Ланку, сообщает АТОР.
Летом Jazeera Airways обещает вернуть в расписание перелеты из России в Черногорию и на Кипр с удобной стыковкой в Кувейте, рассказывают эксперты ассоциации. Кроме того, планируется открыть полеты в Тунис и Грецию, причем не только из Москвы, но из Санкт-Петербурга.
Сейчас через Кувейт россияне летают в основном на Шри-Ланку. Туроператоры отмечают высокий спрос по этому направлению на зимние каникулы. Предложений почти не осталось, говорят участники рынка. При этом 40 процентов проданных путевок включали перелет прямым рейсом из Москвы в Коломбо. Через Кувейт предпочли лететь 60 процентов туристов, поскольку стыковка занимает всего час, а такой тур выходит почти на треть дешевле.
В данный момент еще можно приобрести путевку с вылетом после Нового года, говорят аналитики ассоциации. Так, 2 января есть шанс отправиться на десять дней на остров вдвоем за 450 тысяч рублей. Проживание – в "пятерке" с завтраками.
С 23 января время перелета в Коломбо на стыковочных рейсах через Кувейт изменится: пересадка займет уже не час, а одиннадцать. Это связано со сменой расписания: приоритетом для компании станут рейсы в Саудовскую Аравию, куда полетит большое число паломников.
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ТуризмНовости - ТуризмКувейтТунис (страна)ГрецияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый год
 
 
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