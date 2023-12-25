https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html
"Выживают как могут". Кто издевается над самыми беспомощными россиянами
"Выживают как могут". Кто издевается над самыми беспомощными россиянами - РИА Новости, 25.12.2023
"Выживают как могут". Кто издевается над самыми беспомощными россиянами
Пожилые люди, по данным правозащитников, часто страдают от жестокости родственников. Пенсионеров избивают, отбирают деньги, игнорируют их потребности, а иногда... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:00
2023-12-25T08:00
2023-12-25T08:04
пенсионеры
общество
здоровье
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. Пожилые люди, по данным правозащитников, часто страдают от жестокости родственников. Пенсионеров избивают, отбирают деньги, игнорируют их потребности, а иногда и вовсе выгоняют из квартир. Отстаивать права они боятся. Почему старикам никто не помогает — разбиралось РИА Новости.Бросили на улицеВ ноябре сотрудники российского консульства в Мехико обнаружили на пороге пенсионерку. Валентина Котова сидела в инвалидной коляске, денег при себе у нее не было.Как оказалось, беспомощную 73-летнюю женщину там бросили родственники. В прошлом году она продала все имущество в России, а затем перебралась с сыном и его женой в Мексику. Пара рассчитывала нелегально пересечь границу и попасть в США, но миграционная служба нарушила их планы.Тогда супруги решили уехать в Штаты по программе для беженцев, вот только Валентина в новый сценарий не вписывалась. И от нее попросту избавились."С помощью наших соотечественников и посольского врача мы поселили пенсионерку в гостинице, немного подлечили и отправили в Россию. Переживали, потому что там у нее нет никаких родственников", — прокомментировал РИА Новости ситуацию консул Александр Иващенко.По его словам, Валентина собиралась уехать в Воронеж. Разместить ее планировали в обновленном пансионате Каширского района.Проблемы нетПо данным ВОЗ, каждый шестой человек старше 60 лет сталкивается с издевательствами в собственной семье. При этом более 80 процентов пострадавших не сообщают об этом. Узнать, насколько острая ситуация в России, сложно — статистику в принципе не ведут."К этой проблеме внимание минимальное, — уверен социолог Дмитрий Рогозин. — Считается, что пенсионеры могут в любой момент обратиться в социальные службы или в органы. А раз нет шквала обращений, то нет и происшествий".Пожилые люди редко заявляют о насилии. Чаще терпят или оправдывают агрессоров — вплоть до самопренебрежения. Кроме того, многие просто не знают, где попросить помощи или не имеют на это сил.Обычно фиксируют такие случаи НКО. Руководитель фонда помощи пожилым "Старость в радость" Елизавета Олескина отмечает: звонки, как правило, поступают от свидетелей издевательств — соседей или знакомых."Нам звонят и спрашивают: "Что делать, если сын жестоко обращается с мамой? Если родные запирают дедушку?" Люди понимают, что можно вызывать полицию, но толку от этого мало. Ситуация разрешится разово, а потом повторится. Иногда пожилой человек до последнего уверяет сотрудников, что сам себя покалечил", — объясняет она.От оскорблений до побоевЭксперты настаивают: насилие — широкое понятие. Зачастую оно начинается с оскорблений или дискриминации из-за возраста. Родственники устают жить с пожилым человеком и срывают на нем зло."Люди воспринимают пенсионеров как равных, поэтому ждут от них осознанного поведения и саморегуляции. По факту же у них меняется психика, может развиться деменция, которая провоцирует агрессивное поведение. Они постоянно нуждаются в общении и уходе. Это злит родственников: начинаются крики и унижения", — говорит Рогозин.В дальнейшем это переходит в запугивания, психологическое насилие и рукоприкладство.Громкая история произошла месяц назад в Санкт-Петербурге: 31-летний местный житель до смерти избил пожилую мать в пылу ссоры.Как установили медики, смерть наступила в результате травмы грудной клетки и брюшной полости с множественными переломами ребер и разрывом печени. Сына обвинили в совершении особо тяжкого преступления.Часто жестокость усугубляет пристрастие к наркотикам и алкоголю. Так, в декабре жителя Пензы приговорили к девяти годам за убийство пожилой родственницы. Она отчитала мужчину за беспробудный запой, в ответ он избил ее до смерти.Руководитель благотворительного фонда "Спецоперация бабушка" Светлана Моисеева отмечает, что в неблагополучных семьях проявляется еще один вид насилия — финансовое. У пенсионеров отбирают пенсии, чтобы потратить на покупку запрещенных веществ или спиртного."Мы неоднократно сталкивались с тем, что бабушки вынуждены отдавать все деньги родственникам. Например, наша подопечная во Владимире живет с сыном-наркоманом. Он даже не платит за коммунальные услуги. Мы просили забрать у него карту, но она не хочет, ведь любит своего ребенка. В таких ситуациях у нас связаны руки — не можем даже обратиться в полицию, ведь по сути человек отдает деньги сам, хоть и под давлением. Сама пострадавшая обращаться в органы и ломать сыну жизнь тоже не станет".“Дыши в окно”Одна из самых частых проблем — игнорирование потребностей пожилых. Сюда относится отказ в уходе, некачественное питание и так далее. Иногда родственники просто ждут, когда человек умрет, а им достанется квартира.Но бывают и другие причины. Как отмечает Елизавета Олескина, некоторые даже не осознают, что их поведение в отношении пенсионеров недопустимо."Например, родственник говорит: "Куда тебе на улицу? И так все приносим! Дыши в окно". Потом бабушка уже сама не попросится на прогулку, напоминая себе, что должна быть благодарна за заботу. Стрижка под машинку, чтобы не расчесывать, тарелка с давно остывшим супом — все это тоже проявления жестокого обращения".К нему же эксперт относит случаи, когда за пожилых людей принимают решения без их участия. Желая защитить родственника, многие отказывают ему в определенных продуктах, встречах с людьми, просмотре телепередач, поскольку те, по их мнению, могут как-то навредить.Свидетелем такой ситуации стала 30-летняя Вероника из Москвы. Ее пожилая мать жила вместе с сестрой и ее мужем. Когда девушка приехала к ним в гости, обнаружила — пенсионерке запрещали буквально все."Маме не разрешали есть пищу с солью и специями, слишком долго находиться вдали от кровати — а вдруг упадет? Сестра считала, что даже самые простые бытовые действия ее изматывают. При этом мать чувствовала себя вполне нормально. Казалось, единственное, что ее по-настоящему тревожит — это ограничения", — вспоминает она.Тем не менее, бывает, что пенсионеры действительно могут себе навредить. Например, игнорируя предписания врача. Поэтому родственники вынуждены принимать решения за них, чтобы обеспечить безопасность.Кроме того, отмечают эксперты, нельзя забывать о том, что уход за маломобильными недееспособными людьми — нелегкая задача и для самих родственников. Зачастую они также нуждаются в поддержке.Изменить подходС наказанием за издевательства над пенсионерами все непросто. За физическое насилие предусмотрена уголовная ответственность по статье 116 УК. Однако выявить таких бытовых преступников не всегда удается. Та же история с отнятыми пенсиями.С психологическим давлением, запугиванием, угнетением и игнорированием потребностей — еще сложнее. Как правило, это остается внутри семьи.По мнению Елизаветы Олескиной, изменить ситуацию поможет система долговременного ухода, которая сейчас развивается в стране. Речь идет о заботе о пенсионерах, социальном обслуживании и медпомощи, привлечении службы сиделок и патронажа. Таким образом у пожилых людей улучшится качество жизни, а все происходящее с ними будет фиксировать персонал.Поможет, по мнению специалистов, и развитие центров дневного пребывания для пожилых, а также тесное сотрудничество государства и НКО.Тем не менее одного рецепта на все случаи жизни нет — нужна огромная работа всего общества, отмечают эксперты.Так, необходимо объяснять гражданам, как сосуществовать с пенсионерами и ухаживать за ними. Например, организовывать образовательные мероприятия и лекции для семей, где есть пожилые родственники, информировать через СМИ. Лишь в таком случае проблему можно решить.
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пенсионеры, общество, здоровье
Пенсионеры, Общество, Здоровье
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. Пожилые люди, по данным правозащитников, часто страдают от жестокости родственников. Пенсионеров избивают, отбирают деньги, игнорируют их потребности, а иногда и вовсе выгоняют из квартир. Отстаивать права они боятся. Почему старикам никто не помогает — разбиралось РИА Новости.
В ноябре сотрудники российского консульства в Мехико обнаружили на пороге пенсионерку. Валентина Котова сидела в инвалидной коляске, денег при себе у нее не было.
Как оказалось, беспомощную 73-летнюю женщину там бросили родственники. В прошлом году она продала все имущество в России, а затем перебралась с сыном и его женой в Мексику. Пара рассчитывала нелегально пересечь границу и попасть в США, но миграционная служба нарушила их планы.
Тогда супруги решили уехать в Штаты по программе для беженцев, вот только Валентина в новый сценарий не вписывалась. И от нее попросту избавились.
«
"С помощью наших соотечественников и посольского врача мы поселили пенсионерку в гостинице, немного подлечили и отправили в Россию. Переживали, потому что там у нее нет никаких родственников", — прокомментировал РИА Новости ситуацию консул Александр Иващенко.
По его словам, Валентина собиралась уехать в Воронеж. Разместить ее планировали в обновленном пансионате Каширского района.
По данным
ВОЗ, каждый шестой человек старше 60 лет сталкивается с издевательствами в собственной семье. При этом более 80 процентов пострадавших не сообщают
об этом. Узнать, насколько острая ситуация в России, сложно — статистику в принципе не ведут.
«
"К этой проблеме внимание минимальное, — уверен социолог Дмитрий Рогозин. — Считается, что пенсионеры могут в любой момент обратиться в социальные службы или в органы. А раз нет шквала обращений, то нет и происшествий".
Пожилые люди редко заявляют о насилии. Чаще терпят или оправдывают агрессоров — вплоть до самопренебрежения. Кроме того, многие просто не знают, где попросить помощи или не имеют на это сил.
Обычно фиксируют такие случаи НКО. Руководитель фонда помощи пожилым "Старость в радость" Елизавета Олескина отмечает: звонки, как правило, поступают от свидетелей издевательств — соседей или знакомых.
"Нам звонят и спрашивают: "Что делать, если сын жестоко обращается с мамой? Если родные запирают дедушку?" Люди понимают, что можно вызывать полицию, но толку от этого мало. Ситуация разрешится разово, а потом повторится. Иногда пожилой человек до последнего уверяет сотрудников, что сам себя покалечил", — объясняет она.
Эксперты настаивают: насилие — широкое понятие. Зачастую оно начинается с оскорблений или дискриминации из-за возраста. Родственники устают жить с пожилым человеком и срывают на нем зло.
«
"Люди воспринимают пенсионеров как равных, поэтому ждут от них осознанного поведения и саморегуляции. По факту же у них меняется психика, может развиться деменция, которая провоцирует агрессивное поведение. Они постоянно нуждаются в общении и уходе. Это злит родственников: начинаются крики и унижения", — говорит Рогозин.
В дальнейшем это переходит в запугивания, психологическое насилие и рукоприкладство.
Громкая история произошла месяц назад в Санкт-Петербурге: 31-летний местный житель до смерти избил пожилую мать в пылу ссоры.
Как установили медики, смерть наступила в результате травмы грудной клетки и брюшной полости с множественными переломами ребер и разрывом печени. Сына обвинили в совершении особо тяжкого преступления.
Часто жестокость усугубляет пристрастие к наркотикам и алкоголю. Так, в декабре жителя Пензы приговорили к девяти годам за убийство пожилой родственницы. Она отчитала мужчину за беспробудный запой, в ответ он избил ее до смерти.
Руководитель благотворительного фонда "Спецоперация бабушка" Светлана Моисеева отмечает, что в неблагополучных семьях проявляется еще один вид насилия — финансовое. У пенсионеров отбирают пенсии, чтобы потратить на покупку запрещенных веществ или спиртного.
"Мы неоднократно сталкивались с тем, что бабушки вынуждены отдавать все деньги родственникам. Например, наша подопечная во Владимире живет с сыном-наркоманом. Он даже не платит за коммунальные услуги. Мы просили забрать у него карту, но она не хочет, ведь любит своего ребенка. В таких ситуациях у нас связаны руки — не можем даже обратиться в полицию, ведь по сути человек отдает деньги сам, хоть и под давлением. Сама пострадавшая обращаться в органы и ломать сыну жизнь тоже не станет".
Одна из самых частых проблем — игнорирование потребностей пожилых. Сюда относится отказ в уходе, некачественное питание и так далее. Иногда родственники просто ждут, когда человек умрет, а им достанется квартира.
Но бывают и другие причины. Как отмечает Елизавета Олескина, некоторые даже не осознают, что их поведение в отношении пенсионеров недопустимо.
«
"Например, родственник говорит: "Куда тебе на улицу? И так все приносим! Дыши в окно". Потом бабушка уже сама не попросится на прогулку, напоминая себе, что должна быть благодарна за заботу. Стрижка под машинку, чтобы не расчесывать, тарелка с давно остывшим супом — все это тоже проявления жестокого обращения".
К нему же эксперт относит случаи, когда за пожилых людей принимают решения без их участия. Желая защитить родственника, многие отказывают ему в определенных продуктах, встречах с людьми, просмотре телепередач, поскольку те, по их мнению, могут как-то навредить.
Свидетелем такой ситуации стала 30-летняя Вероника из Москвы. Ее пожилая мать жила вместе с сестрой и ее мужем. Когда девушка приехала к ним в гости, обнаружила — пенсионерке запрещали буквально все.
"Маме не разрешали есть пищу с солью и специями, слишком долго находиться вдали от кровати — а вдруг упадет? Сестра считала, что даже самые простые бытовые действия ее изматывают. При этом мать чувствовала себя вполне нормально. Казалось, единственное, что ее по-настоящему тревожит — это ограничения", — вспоминает она.
Тем не менее, бывает, что пенсионеры действительно могут себе навредить. Например, игнорируя предписания врача. Поэтому родственники вынуждены принимать решения за них, чтобы обеспечить безопасность.
Кроме того, отмечают эксперты, нельзя забывать о том, что уход за маломобильными недееспособными людьми — нелегкая задача и для самих родственников. Зачастую они также нуждаются в поддержке.
С наказанием за издевательства над пенсионерами все непросто. За физическое насилие предусмотрена уголовная ответственность по статье 116 УК. Однако выявить таких бытовых преступников не всегда удается. Та же история с отнятыми пенсиями.
С психологическим давлением, запугиванием, угнетением и игнорированием потребностей — еще сложнее. Как правило, это остается внутри семьи.
По мнению Елизаветы Олескиной, изменить ситуацию поможет система долговременного ухода, которая сейчас развивается в стране. Речь идет о заботе о пенсионерах, социальном обслуживании и медпомощи, привлечении службы сиделок и патронажа. Таким образом у пожилых людей улучшится качество жизни, а все происходящее с ними будет фиксировать персонал.
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Поможет, по мнению специалистов, и развитие центров дневного пребывания для пожилых, а также тесное сотрудничество государства и НКО.
Тем не менее одного рецепта на все случаи жизни нет — нужна огромная работа всего общества, отмечают эксперты.
Так, необходимо объяснять гражданам, как сосуществовать с пенсионерами и ухаживать за ними. Например, организовывать образовательные мероприятия и лекции для семей, где есть пожилые родственники, информировать через СМИ. Лишь в таком случае проблему можно решить.