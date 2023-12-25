https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html

"Выживают как могут". Кто издевается над самыми беспомощными россиянами

"Выживают как могут". Кто издевается над самыми беспомощными россиянами - РИА Новости, 25.12.2023

"Выживают как могут". Кто издевается над самыми беспомощными россиянами

Пожилые люди, по данным правозащитников, часто страдают от жестокости родственников. Пенсионеров избивают, отбирают деньги, игнорируют их потребности, а иногда... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:04

пенсионеры

общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917515308_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ae8613878b1737d4d4dbfd370210d3f5.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. Пожилые люди, по данным правозащитников, часто страдают от жестокости родственников. Пенсионеров избивают, отбирают деньги, игнорируют их потребности, а иногда и вовсе выгоняют из квартир. Отстаивать права они боятся. Почему старикам никто не помогает — разбиралось РИА Новости.Бросили на улицеВ ноябре сотрудники российского консульства в Мехико обнаружили на пороге пенсионерку. Валентина Котова сидела в инвалидной коляске, денег при себе у нее не было.Как оказалось, беспомощную 73-летнюю женщину там бросили родственники. В прошлом году она продала все имущество в России, а затем перебралась с сыном и его женой в Мексику. Пара рассчитывала нелегально пересечь границу и попасть в США, но миграционная служба нарушила их планы.Тогда супруги решили уехать в Штаты по программе для беженцев, вот только Валентина в новый сценарий не вписывалась. И от нее попросту избавились."С помощью наших соотечественников и посольского врача мы поселили пенсионерку в гостинице, немного подлечили и отправили в Россию. Переживали, потому что там у нее нет никаких родственников", — прокомментировал РИА Новости ситуацию консул Александр Иващенко.По его словам, Валентина собиралась уехать в Воронеж. Разместить ее планировали в обновленном пансионате Каширского района.Проблемы нетПо данным ВОЗ, каждый шестой человек старше 60 лет сталкивается с издевательствами в собственной семье. При этом более 80 процентов пострадавших не сообщают об этом. Узнать, насколько острая ситуация в России, сложно — статистику в принципе не ведут."К этой проблеме внимание минимальное, — уверен социолог Дмитрий Рогозин. — Считается, что пенсионеры могут в любой момент обратиться в социальные службы или в органы. А раз нет шквала обращений, то нет и происшествий".Пожилые люди редко заявляют о насилии. Чаще терпят или оправдывают агрессоров — вплоть до самопренебрежения. Кроме того, многие просто не знают, где попросить помощи или не имеют на это сил.Обычно фиксируют такие случаи НКО. Руководитель фонда помощи пожилым "Старость в радость" Елизавета Олескина отмечает: звонки, как правило, поступают от свидетелей издевательств — соседей или знакомых."Нам звонят и спрашивают: "Что делать, если сын жестоко обращается с мамой? Если родные запирают дедушку?" Люди понимают, что можно вызывать полицию, но толку от этого мало. Ситуация разрешится разово, а потом повторится. Иногда пожилой человек до последнего уверяет сотрудников, что сам себя покалечил", — объясняет она.От оскорблений до побоевЭксперты настаивают: насилие — широкое понятие. Зачастую оно начинается с оскорблений или дискриминации из-за возраста. Родственники устают жить с пожилым человеком и срывают на нем зло."Люди воспринимают пенсионеров как равных, поэтому ждут от них осознанного поведения и саморегуляции. По факту же у них меняется психика, может развиться деменция, которая провоцирует агрессивное поведение. Они постоянно нуждаются в общении и уходе. Это злит родственников: начинаются крики и унижения", — говорит Рогозин.В дальнейшем это переходит в запугивания, психологическое насилие и рукоприкладство.Громкая история произошла месяц назад в Санкт-Петербурге: 31-летний местный житель до смерти избил пожилую мать в пылу ссоры.Как установили медики, смерть наступила в результате травмы грудной клетки и брюшной полости с множественными переломами ребер и разрывом печени. Сына обвинили в совершении особо тяжкого преступления.Часто жестокость усугубляет пристрастие к наркотикам и алкоголю. Так, в декабре жителя Пензы приговорили к девяти годам за убийство пожилой родственницы. Она отчитала мужчину за беспробудный запой, в ответ он избил ее до смерти.Руководитель благотворительного фонда "Спецоперация бабушка" Светлана Моисеева отмечает, что в неблагополучных семьях проявляется еще один вид насилия — финансовое. У пенсионеров отбирают пенсии, чтобы потратить на покупку запрещенных веществ или спиртного."Мы неоднократно сталкивались с тем, что бабушки вынуждены отдавать все деньги родственникам. Например, наша подопечная во Владимире живет с сыном-наркоманом. Он даже не платит за коммунальные услуги. Мы просили забрать у него карту, но она не хочет, ведь любит своего ребенка. В таких ситуациях у нас связаны руки — не можем даже обратиться в полицию, ведь по сути человек отдает деньги сам, хоть и под давлением. Сама пострадавшая обращаться в органы и ломать сыну жизнь тоже не станет".“Дыши в окно”Одна из самых частых проблем — игнорирование потребностей пожилых. Сюда относится отказ в уходе, некачественное питание и так далее. Иногда родственники просто ждут, когда человек умрет, а им достанется квартира.Но бывают и другие причины. Как отмечает Елизавета Олескина, некоторые даже не осознают, что их поведение в отношении пенсионеров недопустимо."Например, родственник говорит: "Куда тебе на улицу? И так все приносим! Дыши в окно". Потом бабушка уже сама не попросится на прогулку, напоминая себе, что должна быть благодарна за заботу. Стрижка под машинку, чтобы не расчесывать, тарелка с давно остывшим супом — все это тоже проявления жестокого обращения".К нему же эксперт относит случаи, когда за пожилых людей принимают решения без их участия. Желая защитить родственника, многие отказывают ему в определенных продуктах, встречах с людьми, просмотре телепередач, поскольку те, по их мнению, могут как-то навредить.Свидетелем такой ситуации стала 30-летняя Вероника из Москвы. Ее пожилая мать жила вместе с сестрой и ее мужем. Когда девушка приехала к ним в гости, обнаружила — пенсионерке запрещали буквально все."Маме не разрешали есть пищу с солью и специями, слишком долго находиться вдали от кровати — а вдруг упадет? Сестра считала, что даже самые простые бытовые действия ее изматывают. При этом мать чувствовала себя вполне нормально. Казалось, единственное, что ее по-настоящему тревожит — это ограничения", — вспоминает она.Тем не менее, бывает, что пенсионеры действительно могут себе навредить. Например, игнорируя предписания врача. Поэтому родственники вынуждены принимать решения за них, чтобы обеспечить безопасность.Кроме того, отмечают эксперты, нельзя забывать о том, что уход за маломобильными недееспособными людьми — нелегкая задача и для самих родственников. Зачастую они также нуждаются в поддержке.Изменить подходС наказанием за издевательства над пенсионерами все непросто. За физическое насилие предусмотрена уголовная ответственность по статье 116 УК. Однако выявить таких бытовых преступников не всегда удается. Та же история с отнятыми пенсиями.С психологическим давлением, запугиванием, угнетением и игнорированием потребностей — еще сложнее. Как правило, это остается внутри семьи.По мнению Елизаветы Олескиной, изменить ситуацию поможет система долговременного ухода, которая сейчас развивается в стране. Речь идет о заботе о пенсионерах, социальном обслуживании и медпомощи, привлечении службы сиделок и патронажа. Таким образом у пожилых людей улучшится качество жизни, а все происходящее с ними будет фиксировать персонал.Поможет, по мнению специалистов, и развитие центров дневного пребывания для пожилых, а также тесное сотрудничество государства и НКО.Тем не менее одного рецепта на все случаи жизни нет — нужна огромная работа всего общества, отмечают эксперты.Так, необходимо объяснять гражданам, как сосуществовать с пенсионерами и ухаживать за ними. Например, организовывать образовательные мероприятия и лекции для семей, где есть пожилые родственники, информировать через СМИ. Лишь в таком случае проблему можно решить.

https://ria.ru/20230731/pansionat-1886650048.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пенсионеры, общество, здоровье