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В Госдуме предложили дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО
В Госдуме предложили дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО - РИА Новости, 25.12.2023
В Госдуме предложили дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением высказать позицию МВД насчет... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:42
2023-12-25T18:42
2023-12-25T18:42
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением высказать позицию МВД насчет дополнения уголовного кодекса статьей об оскорблении участника СВО, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, высказать позицию Министерства относительно дополнения состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК РФ "Оскорбление военнослужащего" новым квалифицирующим признаком - частью 3 указанной статьи: "3. Оскорбление участника специальной военной операции", вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград и орденов", - сказано в тексте обращения. Наказание за оскорбление участника СВО предлагается определить аналогичным наказанию за оскорбление представителя власти, то есть штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года.
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россия, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО
Депутат Останина предложила дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО