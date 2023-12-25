https://ria.ru/20231225/oskorblenie-1918022994.html

В Госдуме предложили дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО

В Госдуме предложили дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО - РИА Новости, 25.12.2023

В Госдуме предложили дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением высказать позицию МВД насчет... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:42

2023-12-25T18:42

2023-12-25T18:42

специальная военная операция на украине

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c8cf7936b9dd94bd60252526d821719.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением высказать позицию МВД насчет дополнения уголовного кодекса статьей об оскорблении участника СВО, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, высказать позицию Министерства относительно дополнения состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК РФ "Оскорбление военнослужащего" новым квалифицирующим признаком - частью 3 указанной статьи: "3. Оскорбление участника специальной военной операции", вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград и орденов", - сказано в тексте обращения. Наказание за оскорбление участника СВО предлагается определить аналогичным наказанию за оскорбление представителя власти, то есть штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года.

https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество