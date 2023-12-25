https://ria.ru/20231225/obstrely-1917820256.html
ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.12.2023
ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:23
2023-12-25T00:23
2023-12-25T00:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 42 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 139 различных боеприпасов. Согласно информации представительства, за сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, повреждены девять домостроений. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 74 обстрела.
https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР