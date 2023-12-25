https://ria.ru/20231225/obstrely-1917820256.html

ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.12.2023

ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:23

2023-12-25T00:23

2023-12-25T00:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 42 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 139 различных боеприпасов. Согласно информации представительства, за сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, повреждены девять домостроений. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 74 обстрела.

https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html

донецкая народная республика

украина

горловка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия, россия