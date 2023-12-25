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Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 25.12.2023 (обновлено: 14:25 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrel-1917939567.html
Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти
Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 25.12.2023
Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти
Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до десять человек, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:18
2023-12-25T14:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до десять человек, сообщает мэр города Иван Приходько. "По уточненной информации, в результате вчерашнего (24.12.2023 г.) обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили 10 мирных горловчан", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о девяти раненых при вчерашнем обстреле Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти

Приходько: число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти

© Фото : Приходько РИК /TelegramПоследствия обстрела Никитовского района Горловки. 24 декабря 2023
Последствия обстрела Никитовского района Горловки. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Приходько РИК /Telegram
Последствия обстрела Никитовского района Горловки. 24 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до десять человек, сообщает мэр города Иван Приходько.
"По уточненной информации, в результате вчерашнего (24.12.2023 г.) обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили 10 мирных горловчан", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Вчера, 08:00
Ранее мэр сообщал о девяти раненых при вчерашнем обстреле Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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