https://ria.ru/20231225/obstrel-1917939567.html

Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти

Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 25.12.2023

Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до десяти

Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до десять человек, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:18

2023-12-25T14:18

2023-12-25T14:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до десять человек, сообщает мэр города Иван Приходько. "По уточненной информации, в результате вчерашнего (24.12.2023 г.) обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили 10 мирных горловчан", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о девяти раненых при вчерашнем обстреле Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько