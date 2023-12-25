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Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.12.2023
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12:29 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/novyygod-1917907070.html
Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко
Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.12.2023
Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко
Система здравоохранения будет работать в более усиленном режиме во время приближающихся новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:29
2023-12-25T12:29
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА 25 дек - РИА Новости. Система здравоохранения будет работать в более усиленном режиме во время приближающихся новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты", - сказал Мурашко во время на оперативного совещания с заместителями. Он поручил усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению в регионах, и обратить особое внимание на укомплектованность выездных бригад. Кроме того, министр сделал акцент на организации медицинского обеспечения и выполнении необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко

Мурашко: работу систем здравоохранения в период новогодних праздников усилят

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЕлочные украшения
Елочные украшения - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА 25 дек - РИА Новости. Система здравоохранения будет работать в более усиленном режиме во время приближающихся новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты", - сказал Мурашко во время на оперативного совещания с заместителями.
Он поручил усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению в регионах, и обратить особое внимание на укомплектованность выездных бригад.
Кроме того, министр сделал акцент на организации медицинского обеспечения и выполнении необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.
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