https://ria.ru/20231225/novyygod-1917907070.html

Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко

Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.12.2023

Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко

Система здравоохранения будет работать в более усиленном режиме во время приближающихся новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:29

2023-12-25T12:29

2023-12-25T12:29

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА 25 дек - РИА Новости. Система здравоохранения будет работать в более усиленном режиме во время приближающихся новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты", - сказал Мурашко во время на оперативного совещания с заместителями. Он поручил усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению в регионах, и обратить особое внимание на укомплектованность выездных бригад. Кроме того, министр сделал акцент на организации медицинского обеспечения и выполнении необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.

https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко