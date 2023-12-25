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В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов - РИА Новости, 25.12.2023
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12:09 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/nagruzka-1917902525.html
В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов - РИА Новости, 25.12.2023
В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
Рособрнадзор считает, что бюрократическую нагрузку необходимо сокращать не только для школьных учителей, но и для педагогов колледжей, вузов, а также... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:09
2023-12-25T12:09
анзор музаев
москва
общество
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор считает, что бюрократическую нагрузку необходимо сокращать не только для школьных учителей, но и для педагогов колледжей, вузов, а также воспитателей детских садов, для этого необходимо определить четкий перечень обязательных для заполнения документов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Не все с нами согласны, но мы считаем, что у преподавателей должен быть, как и у учителей, у воспитателей и преподавателей вузов и техникумов, тоже должен быть свой перечень", - сказал Музаев. При этом, как отметил он, работа по сокращению нагрузки на эти категории педагогов уже началась, она ведется в шести пилотных регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Вологодской, Нижегородской и Пензенской областях, в этих регионах апробируются уже определенные поправками в закон "Об образовании". Он добавил, что до 1 марта 2024 года апробация завершается и планируется, что будут разработаны соответствующие поправки в закон, которые также определят и "наказание" за теми, кто закон не соблюдает, а также меры контроля соблюдения закона. "Если поправки в закон вступят, Дума их примет, они пройдут все инстанции, то нами, Рособрнадзору поручено, мне, вот я для своих коллег тоже выставил, у нас целевая история, чтобы 1 сентября 2024 года все эти изменения вступили в силу", - пояснил Музаев. Глава ведомства уточнил, что к 1 сентября 2024 года поправки в закон будут касаться не только школьных учителей, но и педагогов вузов, колледжей и воспитателей детских садов. Он пояснил, что проблемой в работе по ограничению бюрократической нагрузки является переход "от бумаги в цифру", а также загруженность бюрократической работой самих образовательных организаций. В закон "Об образовании в Российской Федерации" были приняты поправки, которые вступили в силу 1 сентября 2022 года. Они устанавливают, что учителя не обязаны более готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения России, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде. Приказом Минпросвещения перечень необходимой для заполнения учителем документации ограничен пятью пунктами. Ведение остальной документации в школах должно быть возложено на иных административных работников, а введение дополнительного перечня документации для заполнения учителем возможно на уровне региона только по согласованию Минпросвещения России. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30.
https://ria.ru/20231222/intervyu-1917413025.html
https://ria.ru/20231004/ucheniki-1900474776.html
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анзор музаев, москва, общество, россия
Анзор Музаев, Москва, Общество, Россия
В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов

Музаев: необходимо сокращать бюрократическую нагрузку на педагогов колледжей

© iStock.com / RidofranzСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / Ridofranz
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор считает, что бюрократическую нагрузку необходимо сокращать не только для школьных учителей, но и для педагогов колледжей, вузов, а также воспитателей детских садов, для этого необходимо определить четкий перечень обязательных для заполнения документов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Не все с нами согласны, но мы считаем, что у преподавателей должен быть, как и у учителей, у воспитателей и преподавателей вузов и техникумов, тоже должен быть свой перечень", - сказал Музаев.
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При этом, как отметил он, работа по сокращению нагрузки на эти категории педагогов уже началась, она ведется в шести пилотных регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Вологодской, Нижегородской и Пензенской областях, в этих регионах апробируются уже определенные поправками в закон "Об образовании".
Он добавил, что до 1 марта 2024 года апробация завершается и планируется, что будут разработаны соответствующие поправки в закон, которые также определят и "наказание" за теми, кто закон не соблюдает, а также меры контроля соблюдения закона.
"Если поправки в закон вступят, Дума их примет, они пройдут все инстанции, то нами, Рособрнадзору поручено, мне, вот я для своих коллег тоже выставил, у нас целевая история, чтобы 1 сентября 2024 года все эти изменения вступили в силу", - пояснил Музаев.
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Глава ведомства уточнил, что к 1 сентября 2024 года поправки в закон будут касаться не только школьных учителей, но и педагогов вузов, колледжей и воспитателей детских садов.
Он пояснил, что проблемой в работе по ограничению бюрократической нагрузки является переход "от бумаги в цифру", а также загруженность бюрократической работой самих образовательных организаций.
В закон "Об образовании в Российской Федерации" были приняты поправки, которые вступили в силу 1 сентября 2022 года. Они устанавливают, что учителя не обязаны более готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения России, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде. Приказом Минпросвещения перечень необходимой для заполнения учителем документации ограничен пятью пунктами. Ведение остальной документации в школах должно быть возложено на иных административных работников, а введение дополнительного перечня документации для заполнения учителем возможно на уровне региона только по согласованию Минпросвещения России.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30.
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