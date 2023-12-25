https://ria.ru/20231225/mishustin-1917888495.html
Подготовлена концепция улучшения надзорной деятельности, заявил Мишустин
Подготовлена концепция улучшения надзорной деятельности, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.12.2023
Подготовлена концепция улучшения надзорной деятельности, заявил Мишустин
Правительство РФ разработало концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие годы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:36
2023-12-25T11:36
2023-12-25T11:42
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ разработало концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие годы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Еще один вопрос касается подготовки следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности… правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года, подписано распоряжение, которым также утверждается и план ее реализации", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Мишустин добавил, что в документе уточняются направления по развитию систему управления рисками, предусмотрены мероприятия по корректировке законодательства и по цифровизации в этой сфере. Предстоит еще немало сделать для расширения механизма досудебного урегулирования, добавил он. Вице-премьер Дмитрий Григоренко в свою очередь разъяснил ряд положений концепции. "Первое – это завершение перехода на риск-ориентированный подход при проведении проверок. Это значит, что проверка проводится только в случае, если у контрольного органа есть информация о возможном нарушении законодательства. По сути, проверка становится инструментом предотвращения нарушения, а не каким-то наказанием", - сказал он, добавив, что это позволит исключить проверки ради проверок, а также "ситуации, когда сначала приходят на проверку, а потом начинают искать нарушения, чтобы оправдать сам факт проверки". Еще одним направлением работы в рамках концепции станет цифровизация, в частности через цифровизацию планируется максимально минимизировать объем информации, который контролеры запрашивают у проверяемых. "Третье - это упрощение самих контрольных процедур, в том числе и через цифровизацию. В частности, это механизм дистанционных проверок, который серьезно упрощает процедуру проверки, делает ее прозрачной, более удобной и комфортной", - продолжил вице-премьер. Кроме того, в стратегии особое внимание уделено вопросам профилактики нарушений, развитию системы досудебного обжалования и другим.
https://ria.ru/20231223/statistika-1917653606.html
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общество, россия, михаил мишустин, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко
Подготовлена концепция улучшения надзорной деятельности, заявил Мишустин
Мишустин: подготовлена концепция совершенствования надзорной деятельности
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ разработало концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие годы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Еще один вопрос касается подготовки следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности… правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года, подписано распоряжение, которым также утверждается и план ее реализации", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин добавил, что в документе уточняются направления по развитию систему управления рисками, предусмотрены мероприятия по корректировке законодательства и по цифровизации в этой сфере. Предстоит еще немало сделать для расширения механизма досудебного урегулирования, добавил он.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко
в свою очередь разъяснил ряд положений концепции.
"Первое – это завершение перехода на риск-ориентированный подход при проведении проверок. Это значит, что проверка проводится только в случае, если у контрольного органа есть информация о возможном нарушении законодательства. По сути, проверка становится инструментом предотвращения нарушения, а не каким-то наказанием", - сказал он, добавив, что это позволит исключить проверки ради проверок, а также "ситуации, когда сначала приходят на проверку, а потом начинают искать нарушения, чтобы оправдать сам факт проверки".
Еще одним направлением работы в рамках концепции станет цифровизация, в частности через цифровизацию планируется максимально минимизировать объем информации, который контролеры запрашивают у проверяемых. "Третье - это упрощение самих контрольных процедур, в том числе и через цифровизацию. В частности, это механизм дистанционных проверок, который серьезно упрощает процедуру проверки, делает ее прозрачной, более удобной и комфортной", - продолжил вице-премьер.
Кроме того, в стратегии особое внимание уделено вопросам профилактики нарушений, развитию системы досудебного обжалования и другим.
Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата