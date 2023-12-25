https://ria.ru/20231225/mishustin-1917888495.html

Подготовлена концепция улучшения надзорной деятельности, заявил Мишустин

Подготовлена концепция улучшения надзорной деятельности, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.12.2023

Подготовлена концепция улучшения надзорной деятельности, заявил Мишустин

Правительство РФ разработало концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие годы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:36

2023-12-25T11:36

2023-12-25T11:42

общество

россия

михаил мишустин

дмитрий григоренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917869802_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_ab9f990cdbeea2672a17882ba1590b2f.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ разработало концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие годы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Еще один вопрос касается подготовки следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности… правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года, подписано распоряжение, которым также утверждается и план ее реализации", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Мишустин добавил, что в документе уточняются направления по развитию систему управления рисками, предусмотрены мероприятия по корректировке законодательства и по цифровизации в этой сфере. Предстоит еще немало сделать для расширения механизма досудебного урегулирования, добавил он. Вице-премьер Дмитрий Григоренко в свою очередь разъяснил ряд положений концепции. "Первое – это завершение перехода на риск-ориентированный подход при проведении проверок. Это значит, что проверка проводится только в случае, если у контрольного органа есть информация о возможном нарушении законодательства. По сути, проверка становится инструментом предотвращения нарушения, а не каким-то наказанием", - сказал он, добавив, что это позволит исключить проверки ради проверок, а также "ситуации, когда сначала приходят на проверку, а потом начинают искать нарушения, чтобы оправдать сам факт проверки". Еще одним направлением работы в рамках концепции станет цифровизация, в частности через цифровизацию планируется максимально минимизировать объем информации, который контролеры запрашивают у проверяемых. "Третье - это упрощение самих контрольных процедур, в том числе и через цифровизацию. В частности, это механизм дистанционных проверок, который серьезно упрощает процедуру проверки, делает ее прозрачной, более удобной и комфортной", - продолжил вице-премьер. Кроме того, в стратегии особое внимание уделено вопросам профилактики нарушений, развитию системы досудебного обжалования и другим.

https://ria.ru/20231223/statistika-1917653606.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, дмитрий григоренко