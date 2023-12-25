https://ria.ru/20231225/minirovanie-1917884869.html
Красноярского подростка подозревают в "минировании" более 350 объектов
Красноярского подростка подозревают в "минировании" более 350 объектов - РИА Новости, 25.12.2023
Красноярского подростка подозревают в "минировании" более 350 объектов
Задержан 17-летний житель села Нижний Суэтук на юге Красноярского края, который подозревается в том, что три года зарабатывал, сообщая о ложных минированиях на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:28
2023-12-25T11:28
2023-12-25T11:28
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости. Задержан 17-летний житель села Нижний Суэтук на юге Красноярского края, который подозревается в том, что три года зарабатывал, сообщая о ложных минированиях на территории РФ - всего он совершил более 350 звонков, информирует краевой главк МВД в Telegram-канале. По его данным, в середине декабря в дежурную часть МО МВД России "Шушенский" по телефону поступило сообщение о нахождении опасного предмета в здании суда села Шушенское. При обследовании ничего обнаружено не было. По факту заведомо ложного сообщения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. При расследовании сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального главка УФСБ вышли на 17-летнего парня из села Нижний Суэтук. В ходе обысков у него дома были найдены банковские карты, SIM-карта, планшет, ноутбук, сотовый телефон. Полицейскими установлено, что противоправную деятельность молодой человек осуществлял на протяжении трех лет. "Подозреваемый за денежное вознаграждение принимал заказы от третьих лиц через мессенджер, после чего, используя программу для подмены голоса, осуществлял звонки в различные учреждения. В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 2, 3 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигурант арестован.
https://ria.ru/20231208/minirovanie-1914576062.html
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Красноярского подростка подозревают в "минировании" более 350 объектов
Подростка из села Нижний Суэтук подозревают в более 350 ложных минированиях
КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости.
Задержан 17-летний житель села Нижний Суэтук на юге Красноярского края, который подозревается в том, что три года зарабатывал, сообщая о ложных минированиях на территории РФ - всего он совершил более 350 звонков, информирует краевой главк МВД в Telegram-канале
.
По его данным, в середине декабря в дежурную часть МО МВД России "Шушенский" по телефону поступило сообщение о нахождении опасного предмета в здании суда села Шушенское. При обследовании ничего обнаружено не было. По факту заведомо ложного сообщения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. При расследовании сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального главка УФСБ вышли на 17-летнего парня из села Нижний Суэтук.
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В ходе обысков у него дома были найдены банковские карты, SIM-карта, планшет, ноутбук, сотовый телефон. Полицейскими установлено, что противоправную деятельность молодой человек осуществлял на протяжении трех лет.
"Подозреваемый за денежное вознаграждение принимал заказы от третьих лиц через мессенджер, после чего, используя программу для подмены голоса, осуществлял звонки в различные учреждения. В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 2, 3 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигурант арестован.
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