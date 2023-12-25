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Больницы МО получили новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей
Больницы МО получили новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей - РИА Новости, 25.12.2023
Больницы МО получили новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей
Больницы Московской области с начала года получили 175 аппаратов УЗИ на общую сумму один миллиард рублей. Об этом рассказала первый зампред правительства... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:34
2023-12-25T18:34
2023-12-25T18:34
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Больницы Московской области с начала года получили 175 аппаратов УЗИ на общую сумму один миллиард рублей. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, сообщил телеканал “360”.По ее словам, всего за два года власти региона закупили для медорганизаций более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше двух миллиардов рублей.Отмечается, что новое оборудование поступило в 48 медучреждений. Им пополнились Щелковская, Пушкинская, Коломенская, Воскресенская и другие больницы.
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