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Больницы МО получили новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей

Больницы МО получили новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей - РИА Новости, 25.12.2023

Больницы МО получили новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей

Больницы Московской области с начала года получили 175 аппаратов УЗИ на общую сумму один миллиард рублей. Об этом рассказала первый зампред правительства... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:34

2023-12-25T18:34

2023-12-25T18:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Больницы Московской области с начала года получили 175 аппаратов УЗИ на общую сумму один миллиард рублей. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, сообщил телеканал “360”.По ее словам, всего за два года власти региона закупили для медорганизаций более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше двух миллиардов рублей.Отмечается, что новое оборудование поступило в 48 медучреждений. Им пополнились Щелковская, Пушкинская, Коломенская, Воскресенская и другие больницы.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)