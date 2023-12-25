https://ria.ru/20231225/mchs-1917856929.html
В Петербурге произошел пожар в торговом здании
В Петербурге произошел пожар в торговом здании - РИА Новости, 25.12.2023
В Петербурге произошел пожар в торговом здании
Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется, информирует городское ГУМЧС в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:58
2023-12-25T09:58
2023-12-25T09:58
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется, информирует городское ГУМЧС в Telegram. Сообщение о пожаре на проспекте Будённого поступило в 9.05. "В торговом здании происходит горение, площадь горения уточняется… До прибытия пожарных подразделений произведена эвакуация персонала. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 28 человек.
https://ria.ru/20231225/pozhar-1917831804.html
санкт-петербург
красносельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге произошел пожар в торговом здании
МЧС: пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Петербурга