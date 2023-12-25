https://ria.ru/20231225/mchs-1917856929.html

В Петербурге произошел пожар в торговом здании

В Петербурге произошел пожар в торговом здании - РИА Новости, 25.12.2023

В Петербурге произошел пожар в торговом здании

Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется, информирует городское ГУМЧС в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:58

2023-12-25T09:58

2023-12-25T09:58

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется, информирует городское ГУМЧС в Telegram. Сообщение о пожаре на проспекте Будённого поступило в 9.05. "В торговом здании происходит горение, площадь горения уточняется… До прибытия пожарных подразделений произведена эвакуация персонала. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 28 человек.

https://ria.ru/20231225/pozhar-1917831804.html

санкт-петербург

красносельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, красносельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)