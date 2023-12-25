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Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России - РИА Новости, 25.12.2023
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14:37 25.12.2023 (обновлено: 16:23 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/matkapital-1917944264.html
Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России
Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России
Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент появления ребенка на свет и лишь в том случае, если у младенца... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:37
2023-12-25T16:23
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
херсонская область
антон котяков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент появления ребенка на свет и лишь в том случае, если у младенца есть гражданство по рождению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Прежде в законе не были прописаны подобные нюансы. Согласно документу, жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — будут выплачивать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.Закон вступит в силу с 1 января следующего года.Согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство по рождению, если:Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.
https://ria.ru/20231114/rf-1909322754.html
https://ria.ru/20231225/zakon-1917938427.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, херсонская область , антон котяков
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Херсонская область , Антон Котяков
Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России

Путин подписал закон о маткапитале только на детей с гражданством РФ по рождению

© Depositphotos.com / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Depositphotos.com / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент появления ребенка на свет и лишь в том случае, если у младенца есть гражданство по рождению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде в законе не были прописаны подобные нюансы.
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Согласно документу, жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — будут выплачивать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.
Закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство по рождению, если:
  • оба родителя — граждане России;
  • один из родителей — гражданин России, а другой не имеет гражданства;
  • один из родителей — россиянин, а другой имеет иностранное гражданство (при условии, что ребенок родился в России или не приобрел иностранное гражданство).

Программа материнского капитала действует в России с 2007-го. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинХерсонская областьАнтон Котяков
 
 
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