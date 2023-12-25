Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России
Путин подписал закон о маткапитале только на детей с гражданством РФ по рождению
© Depositphotos.com / inarikРуки ребенка и матери
© Depositphotos.com / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент появления ребенка на свет и лишь в том случае, если у младенца есть гражданство по рождению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде в законе не были прописаны подобные нюансы.
Согласно документу, жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — будут выплачивать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.
Закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство по рождению, если:
- оба родителя — граждане России;
- один из родителей — гражданин России, а другой не имеет гражданства;
- один из родителей — россиянин, а другой имеет иностранное гражданство (при условии, что ребенок родился в России или не приобрел иностранное гражданство).
Программа материнского капитала действует в России с 2007-го. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.