https://ria.ru/20231225/matkapital-1917944264.html

Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России

Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России

Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент появления ребенка на свет и лишь в том случае, если у младенца... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:37

2023-12-25T14:37

2023-12-25T16:23

общество

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донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

херсонская область

антон котяков

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент появления ребенка на свет и лишь в том случае, если у младенца есть гражданство по рождению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Прежде в законе не были прописаны подобные нюансы. Согласно документу, жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — будут выплачивать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.Закон вступит в силу с 1 января следующего года.Согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство по рождению, если:Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.

https://ria.ru/20231114/rf-1909322754.html

https://ria.ru/20231225/zakon-1917938427.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, херсонская область , антон котяков