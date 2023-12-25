https://ria.ru/20231225/manturov-1917871467.html

Россия намерена сохранить рост объемов промпроизводства, заявил Мантуров

Россия намерена сохранить рост объемов промпроизводства, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023

Россия намерена сохранить рост объемов промпроизводства, заявил Мантуров

Россия намерена сохранить в 2024 году положительную тенденцию по объемам промпроизводства, также в особом фокусе следующего года будет роботизация,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:49

2023-12-25T10:49

2023-12-25T10:49

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия намерена сохранить в 2024 году положительную тенденцию по объемам промпроизводства, также в особом фокусе следующего года будет роботизация, малотоннажная химия, авиация, судостроение и вопросы кадрового обеспечения, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Конечно, сохранить положительную тенденцию по объемам производства. Для этого нужно заниматься вопросами автоматизации, разработки новых образцов конкурентной промышленной продукции, завоевывать ниши на внутреннем рынке и дальше выходить на внешние границы. Конечно, это роботизация: без нее нам будет сложно справляться с сегодняшними вызовами, один из них - обеспечение кадрами", - сказал он, отвечая на вопрос о трех главных целях российской промышленности на следующий год. Также среди основных целей - проекты по повышению технологического суверенитета, в частности, в малотоннажной химии, авиации и судостроении. "Задач достаточно, их, конечно, больше чем три, будем с ними справляться", - уточнил вице-премьер.

https://ria.ru/20231225/manturov-1917870596.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)