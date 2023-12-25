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Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии - РИА Новости, 25.12.2023
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11:29 25.12.2023 (обновлено: 11:42 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/litsenzii-1917886125.html
Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии
Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии - РИА Новости, 25.12.2023
Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии
Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательный процесс идет полным... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:29
2023-12-25T11:42
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательный процесс идет полным ходом, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы экстренно среагировали, нашим предложениям пошли навстречу в правительстве и все субъекты, все образовательные организации получили, в отличие от Крыма, где были проблемы у нас, право получить сейчас лишь временную лицензию и аккредитацию. Практически 100% организаций эту процедуру прошли и образовательный процесс у них идет полным ходом. Понятно, что все образовательные организации перешли на, по всем уровням, перешли на российские образовательные стандарты", - сказал Музаев."Да", - уточнил Музаев, отвечая на вопрос все ли получили временные лицензии.Он отметил, что ведомство не "гонит" в части получения постоянных лицензий из-за сложной ситуации в новых регионах и продолжающихся обстрелов.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30.
https://sn.ria.ru/20231225/obrazovanie-1917864067.html
https://ria.ru/20231225/ege-1917861409.html
https://ria.ru/20231221/chernyshenko-1917309759.html
россия
украина
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россия, украина, донецкая народная республика
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии

Рособрнадзор: образовательные организации новых регионов получили лицензии

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все образовательные организации новых регионов получили временные лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательный процесс идет полным ходом, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы экстренно среагировали, нашим предложениям пошли навстречу в правительстве и все субъекты, все образовательные организации получили, в отличие от Крыма, где были проблемы у нас, право получить сейчас лишь временную лицензию и аккредитацию. Практически 100% организаций эту процедуру прошли и образовательный процесс у них идет полным ходом. Понятно, что все образовательные организации перешли на, по всем уровням, перешли на российские образовательные стандарты", - сказал Музаев.
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"Да", - уточнил Музаев, отвечая на вопрос все ли получили временные лицензии.
Он отметил, что ведомство не "гонит" в части получения постоянных лицензий из-за сложной ситуации в новых регионах и продолжающихся обстрелов.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30.
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