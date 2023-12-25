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Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 - РИА Новости, 25.12.2023

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, в общей сумме 36,2 РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:00

2023-12-25T14:00

2023-12-25T14:00

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, в общей сумме 36,2 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 миллиарда рублей (эквивалент 394,2 миллиона долларов США)", сообщил Минфин России. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, национальный расчетный депозитарий (нрд)