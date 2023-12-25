Рейтинг@Mail.ru
Аксенов призвал Украину забыть о Крыме - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html
Аксенов призвал Украину забыть о Крыме
Аксенов призвал Украину забыть о Крыме - РИА Новости, 25.12.2023
Аксенов призвал Украину забыть о Крыме
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал Украину забыть о претензиях и посягательствах на российский полуостров. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:52
2023-12-25T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал Украину забыть о претензиях и посягательствах на российский полуостров. "Про Крым им (киевским властям - ред.) надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути - это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме, как о своем регионе, потому что все, эта тема ушла навсегда, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины", - сказал Аксенов на просьбу прокомментировать постоянные заявления киевских властей о намерении захватить полуостров. По его словам, чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей, для них закрыта, тем лучше будет для всех. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231223/krym-1917607688.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов призвал Украину забыть о Крыме

Аксенов: тема Крыма для Украины ушла навсегда, Киеву надо об этом забыть

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал Украину забыть о претензиях и посягательствах на российский полуостров.
"Про Крым им (киевским властям - ред.) надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути - это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме, как о своем регионе, потому что все, эта тема ушла навсегда, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины", - сказал Аксенов на просьбу прокомментировать постоянные заявления киевских властей о намерении захватить полуостров. По его словам, чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей, для них закрыта, тем лучше будет для всех.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Фрагмент памятника затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В Крыму выявили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР
23 декабря, 04:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала