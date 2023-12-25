https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html

Аксенов призвал Украину забыть о Крыме

Аксенов призвал Украину забыть о Крыме - РИА Новости, 25.12.2023

Аксенов призвал Украину забыть о Крыме

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал Украину забыть о претензиях и посягательствах на российский полуостров. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:52

2023-12-25T11:52

2023-12-25T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал Украину забыть о претензиях и посягательствах на российский полуостров. "Про Крым им (киевским властям - ред.) надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути - это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме, как о своем регионе, потому что все, эта тема ушла навсегда, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины", - сказал Аксенов на просьбу прокомментировать постоянные заявления киевских властей о намерении захватить полуостров. По его словам, чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей, для них закрыта, тем лучше будет для всех. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231223/krym-1917607688.html

украина

россия

республика крым

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр