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Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его - РИА Новости, 25.12.2023
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13:51 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/kipyatok-1917932128.html
Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его
Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его - РИА Новости, 25.12.2023
Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его
Жительница Багратионовска Калининградской области, которая в пылу ссоры с новым знакомым вылила на него кастрюлю кипятка, стала фигуранткой уголовного дела, ей... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:51
2023-12-25T13:51
происшествия
калининградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Жительница Багратионовска Калининградской области, которая в пылу ссоры с новым знакомым вылила на него кастрюлю кипятка, стала фигуранткой уголовного дела, ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал МВД 39. По сообщению полиции, в МО МВД России "Багратионовский" поступило заявление от врача городской больницы о том, что в отделение доставлен 46-летний мужчина с множественными ожогами тела. Было установлено, что в день получения термических ожогов потерпевший познакомился на улице с женщиной, которая пригласила его к себе домой, чтобы вместе выпить. В ходе застолья между ними произошел словесный конфликт. Не найдя больше аргументов в споре, подозреваемая взяла с плиты кастрюлю с кипящей водой и вылила ее на своего гостя. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. У него диагностированы ожоги лица, шеи, туловища и паховой области, вызвавшие ожоговый шок 2 степени. В отношении 35-летней жительницы Багратионовска следователем возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
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происшествия, калининградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его

Жительница Калининградской области вылила кастрюлю кипятка на нового знакомого

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Жительница Багратионовска Калининградской области, которая в пылу ссоры с новым знакомым вылила на него кастрюлю кипятка, стала фигуранткой уголовного дела, ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал МВД 39.
По сообщению полиции, в МО МВД России "Багратионовский" поступило заявление от врача городской больницы о том, что в отделение доставлен 46-летний мужчина с множественными ожогами тела. Было установлено, что в день получения термических ожогов потерпевший познакомился на улице с женщиной, которая пригласила его к себе домой, чтобы вместе выпить. В ходе застолья между ними произошел словесный конфликт. Не найдя больше аргументов в споре, подозреваемая взяла с плиты кастрюлю с кипящей водой и вылила ее на своего гостя.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. У него диагностированы ожоги лица, шеи, туловища и паховой области, вызвавшие ожоговый шок 2 степени. В отношении 35-летней жительницы Багратионовска следователем возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКалининградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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