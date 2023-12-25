https://ria.ru/20231225/kipyatok-1917932128.html

Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его

Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его - РИА Новости, 25.12.2023

Жительница Калининградской области пригласила домой мужчину и ошпарила его

Жительница Багратионовска Калининградской области, которая в пылу ссоры с новым знакомым вылила на него кастрюлю кипятка, стала фигуранткой уголовного дела, ей... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:51

2023-12-25T13:51

2023-12-25T13:51

происшествия

калининградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Жительница Багратионовска Калининградской области, которая в пылу ссоры с новым знакомым вылила на него кастрюлю кипятка, стала фигуранткой уголовного дела, ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал МВД 39. По сообщению полиции, в МО МВД России "Багратионовский" поступило заявление от врача городской больницы о том, что в отделение доставлен 46-летний мужчина с множественными ожогами тела. Было установлено, что в день получения термических ожогов потерпевший познакомился на улице с женщиной, которая пригласила его к себе домой, чтобы вместе выпить. В ходе застолья между ними произошел словесный конфликт. Не найдя больше аргументов в споре, подозреваемая взяла с плиты кастрюлю с кипящей водой и вылила ее на своего гостя. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. У него диагностированы ожоги лица, шеи, туловища и паховой области, вызвавшие ожоговый шок 2 степени. В отношении 35-летней жительницы Багратионовска следователем возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230322/medsestra-1859692716.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калининградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)