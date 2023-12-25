https://ria.ru/20231225/katana-1918006188.html

На Кубани студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной

На Кубани студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной - РИА Новости, 25.12.2023

На Кубани студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной

Студент пришел в техникум Армавира с сувенирной катаной, поссорился с охраной и пытался скрыться от полиции, теперь ему грозит до 15 суток административного... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:39

2023-12-25T17:39

2023-12-25T17:39

происшествия

армавир

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Студент пришел в техникум Армавира с сувенирной катаной, поссорился с охраной и пытался скрыться от полиции, теперь ему грозит до 15 суток административного ареста, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале. По данным ведомства, 18-летний студент техникума в Армавире взял на учебу сувенирную катану, чтобы после занятий пойти на вечеринку-косплей. Но работник учебного заведения ещё на входе заметил "холодное оружие" и остановил студента. В ответ молодой человек стал конфликтовать, тогда мужчина вызвал сотрудников Росгвардии и патрульно-постовой службы полиции. "При задержании студент вел себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей. В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста.

https://ria.ru/20231225/pistolet-1917999889.html

армавир

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, армавир, краснодарский край