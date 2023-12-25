https://ria.ru/20231225/katana-1918006188.html
На Кубани студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной
На Кубани студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной - РИА Новости, 25.12.2023
На Кубани студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной
Студент пришел в техникум Армавира с сувенирной катаной, поссорился с охраной и пытался скрыться от полиции, теперь ему грозит до 15 суток административного... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:39
2023-12-25T17:39
2023-12-25T17:39
происшествия
армавир
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Студент пришел в техникум Армавира с сувенирной катаной, поссорился с охраной и пытался скрыться от полиции, теперь ему грозит до 15 суток административного ареста, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале. По данным ведомства, 18-летний студент техникума в Армавире взял на учебу сувенирную катану, чтобы после занятий пойти на вечеринку-косплей. Но работник учебного заведения ещё на входе заметил "холодное оружие" и остановил студента. В ответ молодой человек стал конфликтовать, тогда мужчина вызвал сотрудников Росгвардии и патрульно-постовой службы полиции. "При задержании студент вел себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей. В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, армавир, краснодарский край
Происшествия, Армавир, Краснодарский край
На Кубани студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной
Пришедшему в техникум Армавира с катаной-сувениром студенту могут дать 15 суток
КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости.
Студент пришел в техникум Армавира с сувенирной катаной, поссорился с охраной и пытался скрыться от полиции, теперь ему грозит до 15 суток административного ареста, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале
.
По данным ведомства, 18-летний студент техникума в Армавире взял на учебу сувенирную катану, чтобы после занятий пойти на вечеринку-косплей. Но работник учебного заведения ещё на входе заметил "холодное оружие" и остановил студента. В ответ молодой человек стал конфликтовать, тогда мужчина вызвал сотрудников Росгвардии и патрульно-постовой службы полиции.
"При задержании студент вел себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей. В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста.
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