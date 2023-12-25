https://ria.ru/20231225/izrail-1918023496.html

СМИ: США пытаются убедить Израиль предотвратить крах властей Палестины

СМИ: США пытаются убедить Израиль предотвратить крах властей Палестины - РИА Новости, 25.12.2023

СМИ: США пытаются убедить Израиль предотвратить крах властей Палестины

Американские власти пытаются убедить Израиль разблокировать зарплаты работникам палестинской администрации для предотвращения полного краха власти автономии,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:45

2023-12-25T18:45

2023-12-25T18:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Американские власти пытаются убедить Израиль разблокировать зарплаты работникам палестинской администрации для предотвращения полного краха власти автономии, сообщает газета Washintgon Post со ссылкой на источники. "Вашингтон натыкается на одно из первых препятствий - убедить Израиль разблокировать зарплаты, необходимые для предотвращения полного краха властей", - говорится в публикации. По данным издания, американские чиновники за последние недели неоднократно посещали комплекс палестинского президента Махмуда Аббаса на Западном Берегу, ведя переговоры об обновлении состава руководства автономии, чтобы "улучшить тяжелое положение непопулярной власти среди палестинцев". Также отмечается, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с представителями международного сообщества о "новом правительстве" Палестины с прицелом на большую роль в управлении сектором Газа после завершения текущего конфликта. "Палестинские представители первоначально отвергали идею возвращения к власти в Газе, которую ХАМАС контролирует с 2007 года… но постепенно стали более восприимчивы к редкой возможности установить единство между Западным Берегом и сектором Газа", - пишет газета. В то же время, в администрации Аббаса скептически смотрят на способность США достичь каких-либо результатов при действующем "крайне-правом правительстве Израиля", а также прямо увязывают любые действия Вашингтона с необходимостью двугосударственного решения конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20231129/gaza-1912640068.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

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в мире, израиль, махмуд аббас, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году