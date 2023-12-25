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В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию - РИА Новости, 25.12.2023
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13:27 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/infektsiya-1917926639.html
В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию
В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию - РИА Новости, 25.12.2023
В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию
Респираторная инфекция выявлена в результате бактериологического исследования, проведенного у детей из лагеря "Юность" в Евпатории, в лагере выявлены нарушения... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:27
2023-12-25T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Респираторная инфекция выявлена в результате бактериологического исследования, проведенного у детей из лагеря "Юность" в Евпатории, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство, сообщило управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на сайте. "По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство" , - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что был осуществлен отбор проб из объектов окружающей среды в лагере для проведения лабораторных исследований: воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с эпидемически значимых объектов на пищеблоке. По результатам осмотра девять детей госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы, сообщили в ведомстве. Состояние детей, находящихся в лагере, удовлетворительное. Девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были ранее госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу Крыма, у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного - ОРЗ, сообщал Минздрав республики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей.
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происшествия, здоровье - общество, евпатория, республика крым
Происшествия, Здоровье - Общество, Евпатория, Республика Крым
В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию

Роспотребнадзор выявил респираторную инфекцию в лагере "Юность" в Евпатории

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Респираторная инфекция выявлена в результате бактериологического исследования, проведенного у детей из лагеря "Юность" в Евпатории, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство, сообщило управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на сайте.
«
"По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство" , - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что был осуществлен отбор проб из объектов окружающей среды в лагере для проведения лабораторных исследований: воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с эпидемически значимых объектов на пищеблоке. По результатам осмотра девять детей госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы, сообщили в ведомстве. Состояние детей, находящихся в лагере, удовлетворительное.
Девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были ранее госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу Крыма, у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного - ОРЗ, сообщал Минздрав республики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей.
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