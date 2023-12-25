В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию
Роспотребнадзор выявил респираторную инфекцию в лагере "Юность" в Евпатории
Капельница . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Респираторная инфекция выявлена в результате бактериологического исследования, проведенного у детей из лагеря "Юность" в Евпатории, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство, сообщило управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на сайте.
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"По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство" , - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что был осуществлен отбор проб из объектов окружающей среды в лагере для проведения лабораторных исследований: воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с эпидемически значимых объектов на пищеблоке. По результатам осмотра девять детей госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы, сообщили в ведомстве. Состояние детей, находящихся в лагере, удовлетворительное.
Девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были ранее госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу Крыма, у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного - ОРЗ, сообщал Минздрав республики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей.