https://ria.ru/20231225/infektsiya-1917926639.html

В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию

В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию - РИА Новости, 25.12.2023

В Евпатории у детей из лагеря "Юность" выявили респираторную инфекцию

Респираторная инфекция выявлена в результате бактериологического исследования, проведенного у детей из лагеря "Юность" в Евпатории, в лагере выявлены нарушения... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:27

2023-12-25T13:27

2023-12-25T13:27

происшествия

здоровье - общество

евпатория

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Респираторная инфекция выявлена в результате бактериологического исследования, проведенного у детей из лагеря "Юность" в Евпатории, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство, сообщило управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на сайте. "По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство" , - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что был осуществлен отбор проб из объектов окружающей среды в лагере для проведения лабораторных исследований: воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с эпидемически значимых объектов на пищеблоке. По результатам осмотра девять детей госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы, сообщили в ведомстве. Состояние детей, находящихся в лагере, удовлетворительное. Девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были ранее госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу Крыма, у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного - ОРЗ, сообщал Минздрав республики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей.

https://ria.ru/20231224/gripp-1917768583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, евпатория, республика крым