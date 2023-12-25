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Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 25.12.2023 (обновлено: 12:19 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/gorlovka-1917905087.html
Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек
Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек - РИА Новости, 25.12.2023
Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек
Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Горловки в ДНР в понедельник возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:18
2023-12-25T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Горловки в ДНР в понедельник возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее он сообщил о ранении женщины по указанной улице во время обстрела со стороны украинских войск, а также повреждении дома и газопровода. "Количество раненных обстрелом вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек

Приходько: число раненных при обстреле Горловки ВСУ выросло до двух человек

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела дома по улице Минина и Пожарского в Горловке
Последствия обстрела дома по улице Минина и Пожарского в Горловке
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела дома по улице Минина и Пожарского в Горловке
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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Горловки в ДНР в понедельник возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее он сообщил о ранении женщины по указанной улице во время обстрела со стороны украинских войск, а также повреждении дома и газопровода.
"Количество раненных обстрелом вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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