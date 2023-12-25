https://ria.ru/20231225/gorlovka-1917905087.html

Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек

Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек - РИА Новости, 25.12.2023

Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек

Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Горловки в ДНР в понедельник возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:18

2023-12-25T12:18

2023-12-25T12:19

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Горловки в ДНР в понедельник возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее он сообщил о ранении женщины по указанной улице во время обстрела со стороны украинских войск, а также повреждении дома и газопровода. "Количество раненных обстрелом вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины