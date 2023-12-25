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Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек
Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек - РИА Новости, 25.12.2023
Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек
Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Горловки в ДНР в понедельник возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:18
2023-12-25T12:18
2023-12-25T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Горловки в ДНР в понедельник возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее он сообщил о ранении женщины по указанной улице во время обстрела со стороны украинских войск, а также повреждении дома и газопровода. "Количество раненных обстрелом вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Горловки в понедельник выросло до двух человек
Приходько: число раненных при обстреле Горловки ВСУ выросло до двух человек