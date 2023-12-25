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Форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года - РИА Новости, 25.12.2023
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10:52 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/forum-1917871831.html
Форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года
Форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года - РИА Новости, 25.12.2023
Форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года
Четвертый форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:52
2023-12-25T10:52
фонд "росконгресс"
россия
максим орешкин
светлана чупшева
антон кобяков
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Четвертый форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Направления, по которым отбираются идеи, несомненно, касаются каждого из нас и требуют новых нестандартных решений. "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения", "Эффективное государство" - в каждой из заявленных номинаций есть свои точки роста, которые можно увидеть, объединив усилия. До 31 января 2024 года мы ожидаем от граждан всех регионов интересные идеи, каждая из которых пройдет экспертизу и получит оценку. Наша задача – оказать всестороннюю поддержку победителям и провести анализ всех проектов", – приводятся в сообщении слова помощника президента Российской Федерации, председателя оргкомитета форума Максима Орешкина. В пресс-службе отметили, что сбор идей традиционно проходит на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. "На платформу уже поступило более 500 идей, там зарегистрировались около трех тысяч участников, которые принимают участие в обсуждении всех поступающих предложений. Свою работу начали эксперты, в режиме реального времени они дают рекомендации по докрутке и доработке заявок. Активная работа по генерации идей стартовала в регионах, и в ближайшее время мы ожидаем много перспективных предложений со всей страны", - сказала гендиректор АСИ, зампредседателя оргкомитета форума Светлана Чупшева. В свою очередь, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков заявил, что с каждым годом увеличивается не только количество поданных заявок, что говорит о доверии жителей регионов к форуму, но, самое главное, растет качество идей. Они отвечают запросам, которые сегодня есть у федеральных ведомств, у регионов, у других партнеров форума. Более того они способствуют мобилизации гражданского общества вокруг повестки реальных дел и позитивных изменений. Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента России форум стал ежегодным. Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс", соорганизатор – ВЭБ.РФ.
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фонд "росконгресс", россия, максим орешкин, светлана чупшева, антон кобяков, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)
Фонд "Росконгресс", Россия, Максим Орешкин, Светлана Чупшева, Антон Кобяков, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года

© iStock.com / gorodenkoffЖенщины на семинаре
Женщины на семинаре - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Четвертый форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 26-27 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Направления, по которым отбираются идеи, несомненно, касаются каждого из нас и требуют новых нестандартных решений. "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения", "Эффективное государство" - в каждой из заявленных номинаций есть свои точки роста, которые можно увидеть, объединив усилия. До 31 января 2024 года мы ожидаем от граждан всех регионов интересные идеи, каждая из которых пройдет экспертизу и получит оценку. Наша задача – оказать всестороннюю поддержку победителям и провести анализ всех проектов", – приводятся в сообщении слова помощника президента Российской Федерации, председателя оргкомитета форума Максима Орешкина.
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
В пресс-службе отметили, что сбор идей традиционно проходит на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.
"На платформу уже поступило более 500 идей, там зарегистрировались около трех тысяч участников, которые принимают участие в обсуждении всех поступающих предложений. Свою работу начали эксперты, в режиме реального времени они дают рекомендации по докрутке и доработке заявок. Активная работа по генерации идей стартовала в регионах, и в ближайшее время мы ожидаем много перспективных предложений со всей страны", - сказала гендиректор АСИ, зампредседателя оргкомитета форума Светлана Чупшева.
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В свою очередь, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков заявил, что с каждым годом увеличивается не только количество поданных заявок, что говорит о доверии жителей регионов к форуму, но, самое главное, растет качество идей. Они отвечают запросам, которые сегодня есть у федеральных ведомств, у регионов, у других партнеров форума. Более того они способствуют мобилизации гражданского общества вокруг повестки реальных дел и позитивных изменений.
Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента России форум стал ежегодным.
Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс", соорганизатор – ВЭБ.РФ.
 
Фонд "Росконгресс"РоссияМаксим ОрешкинСветлана ЧупшеваАнтон КобяковАгентство стратегических инициатив (АСИ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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