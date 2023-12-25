https://ria.ru/20231225/ege-1917858323.html

Музаев рассказал о перспективах введения ЕГЭ по арабскому языку

Музаев рассказал о перспективах введения ЕГЭ по арабскому языку - РИА Новости, 25.12.2023

Музаев рассказал о перспективах введения ЕГЭ по арабскому языку

Обсуждая возможность изучения арабского языка в российских школах и введение ЕГЭ по этому предмету, учтут, нужно ли это вузам, готовят ли они специалистов по... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:06

2023-12-25T10:06

2023-12-25T10:50

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893372999_0:448:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fec8a40359faff098d2e86aa6c8ddc.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обсуждая возможность изучения арабского языка в российских школах и введение ЕГЭ по этому предмету, учтут, нужно ли это вузам, готовят ли они специалистов по таким специальностям, на которых арабский может пригодиться, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее он рассказал, что в России есть экзамены по пяти иностранным языкам. "Вот если мы хотим <…> и у общества есть этот запрос, <…> чтобы арабский язык стал шестым языком и по нему можно было сдать ЕГЭ, поступить в высшее учебное заведение. А еще один паззл, это что нужно для высших учебных заведений - то есть если они готовят арабистов, значит, вот им как раз этот язык нужен. То есть вся система должна выстроиться под запросы, а не так, чтобы я просто экзамен сдал, а этот экзамен никому не нужен. Тогда и учить его никто не будет", - рассказал Музаев. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что решение по преподаванию арабского в школах еще не принято: сначала необходимо изучить востребованность - есть ли запрос у родителей и школьников на изучение арабского языка как иностранного в школе, есть ли те, кто уже изучает язык; затем нужно понять, есть ли преподаватели, есть ли вузы, которые готовят преподавателей. Он рассказал, что видел комментарии, статьи, в которых говорилось, что, мол, если будет изучаться арабский язык, школьники "пойдут на запрещенные сайты и будут читать про экстремизм и так далее". "Здесь, если даже это войдет в какое-то правовое русло и через какие-то многие годы все это (преподавание – ред.) появится, то все должны понимать..., что учебник как раз-таки будет воспитывать в правильном русле отношение, и к религии в том числе... Если арабский язык - при всех обстоятельствах, которые я перечислил, если они сложатся в пользу изучения этого языка <...> - если появился предмет, конечно же, и воспитательная составляющая, и вопросы, связанные с экстремизмом и терроризмом, все эти вопросы будут учтены", - заключил Музаев. Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на едином государственном экзамене, для этого нужно разработать образовательный стандарт, учебники, провести их апробацию и подготовить преподавателей.

https://ria.ru/20231225/ege-1917850474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)