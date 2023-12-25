https://ria.ru/20231225/efimov-1917576781.html

Ефимов: город освободил 132 арендатора от оплаты обеспечительного платежа

Ефимов: город освободил 132 арендатора от оплаты обеспечительного платежа - РИА Новости, 25.12.2023

Ефимов: город освободил 132 арендатора от оплаты обеспечительного платежа

Власти Москвы с прошлого года освободили более 130 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние 5 месяцев аренды городских нежилых... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:08

2023-12-25T10:08

2023-12-25T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Москвы с прошлого года освободили более 130 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние 5 месяцев аренды городских нежилых помещений при продлении договоров на новый срок, заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, предприниматели с 2019 года при продлении срока договора аренды недвижимости столицы должны вносить сумму за последние 5 месяцев аренды в качестве обеспечительного платежа. Власти с марта прошлого года освободили добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора на аренду."С 2022 года поддержку получили уже 132 предпринимателя, которые арендуют 285 объектов городской недвижимости площадью 46,6 тысячи квадратных метров. Благодаря этому они сэкономили 155,3 млн рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что, если арендаторы исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании помещений столицы в течение последнего года, то они могут воспользоваться освобождением от данного платежа.В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что почти 30 предпринимателей были освобождены от данного платежа с начала текущего года. Они арендуют 57 объектов города площадью порядка 9,1 тыс. "квадратов". Им удалось сэкономить более 25 млн руб. с помощью данной меры поддержки.Представителям бизнеса для продления договора аренды нежилой недвижимости следует обратиться за госуслугой на сайт столичной мэрии.Ранее Ефимов сообщал, что около 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости жители Москвы и бизнес купили и взяли в аренду у столицы за январь – октябрь этого года. Более чем в два раза увеличилось общее число сделок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20231222/efimov-1917356242.html

https://ria.ru/20231222/promzona-1917094054.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)