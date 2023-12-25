https://ria.ru/20231225/dolgozhiteli-1917894314.html
В Москве живут около тысячи человек, которым более ста лет, сообщила Ракова
В Москве живут около тысячи человек, которым более ста лет, сообщила Ракова - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве живут около тысячи человек, которым более ста лет, сообщила Ракова
В российской столице проживает около 1 тысячи человек, которым более 100 лет, многие из них живут очень активной жизнью, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:49
2023-12-25T11:49
2023-12-25T11:49
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В российской столице проживает около 1 тысячи человек, которым более 100 лет, многие из них живут очень активной жизнью, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве хороший уровень продолжительности жизни. Мы слегка "просели" на ковиде, но быстрыми темпами его наращиваем. Сегодня средняя продолжительность жизни у нас 78,2 (года). Надеюсь, что мы в ближайшие годы достигнем планки в 80 лет. В Москве много людей, которые старше 100 лет, их практически около 1000", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что многие из них живут очень активной жизнью и участвуют в проекте "Московское долголетие".
https://ria.ru/20231221/dolgoletie-1916909581.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве живут около тысячи человек, которым более ста лет, сообщила Ракова
Ракова: в Москве живут около тысячи столетних долгожителей, многие активны
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В российской столице проживает около 1 тысячи человек, которым более 100 лет, многие из них живут очень активной жизнью, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве хороший уровень продолжительности жизни. Мы слегка "просели" на ковиде, но быстрыми темпами его наращиваем. Сегодня средняя продолжительность жизни у нас 78,2 (года). Надеюсь, что мы в ближайшие годы достигнем планки в 80 лет. В Москве много людей, которые старше 100 лет, их практически около 1000", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что многие из них живут очень активной жизнью и участвуют в проекте "Московское долголетие".
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