https://ria.ru/20231225/dolgozhiteli-1917894314.html

В Москве живут около тысячи человек, которым более ста лет, сообщила Ракова

В Москве живут около тысячи человек, которым более ста лет, сообщила Ракова - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве живут около тысячи человек, которым более ста лет, сообщила Ракова

В российской столице проживает около 1 тысячи человек, которым более 100 лет, многие из них живут очень активной жизнью, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:49

2023-12-25T11:49

2023-12-25T11:49

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843386440_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_02994e35c3d8e562a02a8efaa4189189.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В российской столице проживает около 1 тысячи человек, которым более 100 лет, многие из них живут очень активной жизнью, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве хороший уровень продолжительности жизни. Мы слегка "просели" на ковиде, но быстрыми темпами его наращиваем. Сегодня средняя продолжительность жизни у нас 78,2 (года). Надеюсь, что мы в ближайшие годы достигнем планки в 80 лет. В Москве много людей, которые старше 100 лет, их практически около 1000", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что многие из них живут очень активной жизнью и участвуют в проекте "Московское долголетие".

https://ria.ru/20231221/dolgoletie-1916909581.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, анастасия ракова