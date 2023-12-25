https://ria.ru/20231225/deklaratsiya-1918049457.html
Лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию об экономическом сотрудничестве
Лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 25.12.2023
Лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию об экономическом сотрудничестве
Лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:07
2023-12-25T21:07
2023-12-25T21:27
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", сообщается на сайте Кремля."Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь"", - говорится в сообщении.Также подписан протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, решение "Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год", решение "О председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии", решение "О персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии", решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2025 годы".Кроме того, подписаны решение "О внесении изменения в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)), решение "О внесении изменений в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся уточнения функций и полномочий Совета Евразийской экономической комиссии), решение "О внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся фитосанитарных мер), решение "О внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся процедуры оценки фактического воздействия и оценки регулирующего воздействия), решение "О внесении изменений в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета".Подчеркивается, что принято решение "О внесении изменений в Положение о Совете руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики", решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза", решение "Об освобождении от должностей и назначении на должности судей Суда Евразийского экономического союза".Также в ходе заседания приняты решения "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2022 год", "О бюджете Евразийского экономического союза на 2024 год", "О внесении изменений в Положение о бюджете Евразийского экономического союза", "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза".Отмечается, что подписаны распоряжения "О разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза и периодичности их пересмотра", "О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", "О нормативных правовых актах государств ‑ членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий, которые подлежат сближению", "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета"."На заседании ВЕЭС на уровне вице-премьеров также подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
https://ria.ru/20231225/sammit-1918032969.html
https://ria.ru/20231225/eaes-1918034038.html
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евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, веэс, в мире
Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, ВЕЭС, В мире
Лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию об экономическом сотрудничестве
Лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию об экономическом сотрудничестве до 2030 г
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", сообщается на сайте Кремля.
"Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза
до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь"", - говорится в сообщении.
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Также подписан протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, решение "Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год", решение "О председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии
", решение "О персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии", решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2025 годы".
Кроме того, подписаны решение "О внесении изменения в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)), решение "О внесении изменений в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся уточнения функций и полномочий Совета Евразийской экономической комиссии), решение "О внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся фитосанитарных мер), решение "О внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии" (в части, касающейся процедуры оценки фактического воздействия и оценки регулирующего воздействия), решение "О внесении изменений в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета".
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Подчеркивается, что принято решение "О внесении изменений в Положение о Совете руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики", решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза", решение "Об освобождении от должностей и назначении на должности судей Суда Евразийского экономического союза".
Также в ходе заседания приняты решения "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2022 год", "О бюджете Евразийского экономического союза на 2024 год", "О внесении изменений в Положение о бюджете Евразийского экономического союза", "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза".
Отмечается, что подписаны распоряжения "О разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза и периодичности их пересмотра", "О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", "О нормативных правовых актах государств ‑ членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий, которые подлежат сближению", "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".
"На заседании ВЕЭС
на уровне вице-премьеров также подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", - добавляется в сообщении.
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