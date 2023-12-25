https://ria.ru/20231225/avtokreditovanie-1917843953.html
В России могут расширить программу льготного автокредитования
В России могут расширить программу льготного автокредитования - РИА Новости, 25.12.2023
В России могут расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг РФ рассмотрит возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования во II полугодии 2024 года, будет следить за тенденциями... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:37
2023-12-25T08:37
2023-12-25T08:37
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ рассмотрит возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования во II полугодии 2024 года, будет следить за тенденциями на рынке для принятия решения, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Сейчас, как и в 2024 году, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями."Мы должны посмотреть, как будут обстоять дела с первой половиной следующего года, потом вернемся к рассмотрению данного вопроса. Мы это делаем всегда поступательно, решая задачи по мере освоения средств. Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении программы льготных автокредитов.По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230719/vtb-1885048185.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России могут расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг рассмотрит возможность расширения программы льготных автокредитов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ рассмотрит возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования во II полугодии 2024 года, будет следить за тенденциями на рынке для принятия решения, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Сейчас, как и в 2024 году, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями.
ВТБ выступает за модернизацию госпрограммы льготного автокредитования
"Мы должны посмотреть, как будут обстоять дела с первой половиной следующего года, потом вернемся к рассмотрению данного вопроса. Мы это делаем всегда поступательно, решая задачи по мере освоения средств. Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении программы льготных автокредитов.
По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.
Электромобили "Москвич" включили в программу льготного автокредитования