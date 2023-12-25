https://ria.ru/20231225/aviatekhnika-1917849345.html

В ГТЛК рассказали о мощностях России по производству авиатехники

В ГТЛК рассказали о мощностях России по производству авиатехники - РИА Новости, 25.12.2023

В ГТЛК рассказали о мощностях России по производству авиатехники

Мощности России по производству самолетов составляют около 100 единиц техники в год, следует из аналитических материалов Государственной транспортной лизинговой РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:20

2023-12-25T09:20

2023-12-25T09:20

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мощности России по производству самолетов составляют около 100 единиц техники в год, следует из аналитических материалов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющихся в распоряжении РИА Новости. "На сегодня авиационные заводские мощности России позволяют выпускать в год около 100 самолетов разных типов и модификаций, включая военные. В дальнейшем при осуществлении программы импортозамещения будет развиваться производственная база и расти объемы выпуска авиатехники от года к году", - говорится в материалах. В ноябре 2023 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что пассажирский парк воздушных судов в России составляет 1167 единиц.

https://ria.ru/20231225/samolety-1917847196.html

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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)