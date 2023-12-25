https://ria.ru/20231225/arktika-1918012205.html

Эксперт рассказал о стратегически важных для России территориях в Арктике

Эксперт рассказал о стратегически важных для России территориях в Арктике - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперт рассказал о стратегически важных для России территориях в Арктике

Претензии США на часть спорных территорий на богатом ресурсами континентальном шельфе в Арктике и Беринговом море не касаются стратегически важных для России... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:04

2023-12-25T18:04

2023-12-25T18:04

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Претензии США на часть спорных территорий на богатом ресурсами континентальном шельфе в Арктике и Беринговом море не касаются стратегически важных для России территорий, для нее более значимы участки шельфа от хребта Ломоносова до хребта Менделеева, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Агентство Блумберг в пятницу сообщило, что Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, что позволит Вашингтону обеспечить себе права на потенциально богатое полезными ископаемыми морское дно. "Возможно, частичные пересечения есть, но они не касаются стратегически важных территорий как по объему, так и по экономическому потенциалу. Для России стратегически более важно отстоять интерес на территории шельфа от хребта Ломоносова до хребта Менделеева", - ответил эксперт на вопрос, коснутся ли претензии США территорий, на которые претендует Россия. В любом случае, по словам Касаткина, вовлечение территорий Арктического шельфа, которые хочет США, в освоение не предвидится в ближайшие 10-15 лет. Если говорить об активности в данном районе с точки зрения экономического освоения территорий, то наибольшей потерей станет объем улова рыбы и морепродуктов с данной территории, так как активностей по геологоразведке, а тем более добыче полезных ископаемых в данном районе нет и пока не предвидится, объяснил эксперт. "США, выходя на пик добычи по ключевым сланцевым месторождениям, ищут пути по восполнению ресурсной базы, даже экономически нецелесообразные в моменте. Логично при этом обратить внимание на шельф, смещение добычи в сторону которого является глобальным трендом upstream. Потенциал запасов, который звучит в официальных оценках, кажется завышенным - реально извлекаемые запасы углеводородов могут составить менее 1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, но в силу неразведанности возможны сюрпризы", - заключил Касаткин. Россия в 2015 году направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это может позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива.

https://ria.ru/20231225/ssha-1917940053.html

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