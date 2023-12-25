https://ria.ru/20231225/aktsiya-1918031977.html
Пропалестинские активисты собрались на акцию у дома главы Пентагона
Пропалестинские активисты собрались на акцию у дома главы Пентагона - РИА Новости, 25.12.2023
Пропалестинские активисты собрались на акцию у дома главы Пентагона
Несколько десятков активистов в Рождество собрались на манифестацию возле дома главы Пентагона Ллойда Остина, протестующие требуют остановить огонь в секторе... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:24
2023-12-25T19:24
2023-12-25T19:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
палестина
ллойд остин
хамас
министерство обороны сша
оон
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Несколько десятков активистов в Рождество собрались на манифестацию возле дома главы Пентагона Ллойда Остина, протестующие требуют остановить огонь в секторе Газа и прекратить американскую поддержку Израиля, сообщает Партия за социализм и освобождение (Party for Socialism and Liberation). В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. "Активисты разбудили военного преступника Ллойда Остина, ключевого участника геноцида в Газе. Никакого Рождества во время геноцида", - пишут активисты в соцсети Х. Манифестанты требуют прекратить американскую помощь Израилю, а также остановить огонь в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, палестина, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Палестина, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, ООН
Пропалестинские активисты собрались на акцию у дома главы Пентагона
PSL: пропалестинские активисты собрались на акцию у дома главы Пентагона Остина
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости.
Несколько десятков активистов в Рождество собрались
на манифестацию возле дома главы Пентагона Ллойда Остина, протестующие требуют остановить огонь в секторе Газа и прекратить американскую поддержку Израиля, сообщает Партия за социализм и освобождение (Party for Socialism and Liberation).
В США
после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины
и прекращения огня в секторе Газа.
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"Активисты разбудили военного преступника Ллойда Остина, ключевого участника геноцида в Газе. Никакого Рождества во время геноцида", - пишут активисты в соцсети Х.
Манифестанты требуют прекратить американскую помощь Израилю, а также остановить огонь в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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