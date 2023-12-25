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Экспортеров с марта обязали сообщать Банку России о валютных активах дочек - РИА Новости, 25.12.2023
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16:23 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/aktivy-1917979820.html
Экспортеров с марта обязали сообщать Банку России о валютных активах дочек
Экспортеров с марта обязали сообщать Банку России о валютных активах дочек - РИА Новости, 25.12.2023
Экспортеров с марта обязали сообщать Банку России о валютных активах дочек
Президент России Владимир Путин подписал закон, с 1 марта обязывающий российских экспортеров предоставлять Банку России информацию о валютных активах и... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:23
2023-12-25T16:23
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, с 1 марта обязывающий российских экспортеров предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах своих "дочек", в том числе зарубежных. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон уточняет порядок представления резидентами - субъектами внешнеэкономической деятельности в ЦБ информации об активах и обязательствах, номинированных или подлежащих оплате в иностранных валютах в пользу нерезидентов, для более полной оценки валютных рисков в условиях международных санкций. В закон "О валютном регулировании и валютном контроле" вносятся изменения, которые обязывают резидентов с 1 марта 2024 года предоставлять ЦБ информацию не только о своих валютных активах и обязательствах, но и о подобных активах и обязательствах дочерних хозобществ, в том числе находящихся за пределами РФ (при их наличии). Эти изменения, согласно пояснительной записке, направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка. Одновременно унифицируются требования к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах на консолидированной основе. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления этой информации должен будет установить своим нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ. При этом исключаются обязанность Банка России размещать на своем сайте перечень экспортеров, предоставляющих ему соответствующую информацию. Регулятор сам будет устанавливать порядок информирования резидентов об их включении в этот перечень. Кроме того, российские юрлица, входящие в одну международную группу компаний (МГК) с иностранными юрлицами, с 1 июля 2024 года будут уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) таких нерезидентов за рубежом. Также они должны будут представлять отчеты о движении средств по таким счетам и об электронных переводах через иностранные платежные системы с подтверждающими документами. Порядок представления таких отчетов установит правительство по согласованию с Банком России. Выполнять эти обязанности не потребуется, если они исполняются за таких лиц материнской компанией МГК или уполномоченным ею участником группы. Кабмин по согласованию с ЦБ сможет установить и иные случаи освобождения от этих обязанностей.
https://ria.ru/20231026/konsultatsii-1905330558.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Экспортеров с марта обязали сообщать Банку России о валютных активах дочек

Экспортеров с 1 марта обязали сообщать Банку России о валютных активах дочек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, с 1 марта обязывающий российских экспортеров предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах своих "дочек", в том числе зарубежных. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон уточняет порядок представления резидентами - субъектами внешнеэкономической деятельности в ЦБ информации об активах и обязательствах, номинированных или подлежащих оплате в иностранных валютах в пользу нерезидентов, для более полной оценки валютных рисков в условиях международных санкций.
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26 октября, 11:32
В закон "О валютном регулировании и валютном контроле" вносятся изменения, которые обязывают резидентов с 1 марта 2024 года предоставлять ЦБ информацию не только о своих валютных активах и обязательствах, но и о подобных активах и обязательствах дочерних хозобществ, в том числе находящихся за пределами РФ (при их наличии).
Эти изменения, согласно пояснительной записке, направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка.
Одновременно унифицируются требования к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах на консолидированной основе. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления этой информации должен будет установить своим нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ.
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Вчера, 10:46
При этом исключаются обязанность Банка России размещать на своем сайте перечень экспортеров, предоставляющих ему соответствующую информацию. Регулятор сам будет устанавливать порядок информирования резидентов об их включении в этот перечень.
Кроме того, российские юрлица, входящие в одну международную группу компаний (МГК) с иностранными юрлицами, с 1 июля 2024 года будут уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) таких нерезидентов за рубежом. Также они должны будут представлять отчеты о движении средств по таким счетам и об электронных переводах через иностранные платежные системы с подтверждающими документами.
Порядок представления таких отчетов установит правительство по согласованию с Банком России. Выполнять эти обязанности не потребуется, если они исполняются за таких лиц материнской компанией МГК или уполномоченным ею участником группы. Кабмин по согласованию с ЦБ сможет установить и иные случаи освобождения от этих обязанностей.
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20 декабря, 09:42
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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