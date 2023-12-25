https://ria.ru/20231225/admiral_golovko-1918021655.html
Путин оставил пожелания морякам в книге на фрегате "Адмирал Головко"
Путин оставил пожелания морякам в книге на фрегате "Адмирал Головко" - РИА Новости, 25.12.2023
Путин оставил пожелания морякам в книге на фрегате "Адмирал Головко"
Президент РФ Владимир Путин осмотрел фрегат "Адмирал Головко" во время поездки на судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, а также оставил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:39
2023-12-25T18:39
2023-12-25T18:40
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел фрегат "Адмирал Головко" во время поездки на судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, а также оставил пожелания морякам в книге почетных посетителей. В ходе осмотра корабля Путину показали главный командный пункт, предназначенный для управления кораблем в бою и при ведении борьбы за живучесть. В нем расположены командные пункты всех боевых частей и служб корабля, они оборудованы автоматизированными рабочими местами со средствами связи и отображения информации, доложили Путину. Главе государства предложили оставить запись в книге почетных посетителей. "Поздравляю! Желаю удачи. Семь футов под килем!" - написал президент РФ. Ранее Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Многоцелевой надводный фрегат "Адмирал Головко" построен на ПАО СЗ "Северная верфь" по заказу Военно-морского флота для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую.
https://ria.ru/20231211/korabli-1915105981.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, санкт-петербург, владимир путин, вмф рф
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин оставил пожелания морякам в книге на фрегате "Адмирал Головко"
Путин пожелал экипажу фрегата "Адмирал Головко" семи футов под килем
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел фрегат "Адмирал Головко" во время поездки на судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, а также оставил пожелания морякам в книге почетных посетителей.
В ходе осмотра корабля Путину показали главный командный пункт, предназначенный для управления кораблем в бою и при ведении борьбы за живучесть. В нем расположены командные пункты всех боевых частей и служб корабля, они оборудованы автоматизированными рабочими местами со средствами связи и отображения информации, доложили Путину.
Главе государства предложили оставить запись в книге почетных посетителей.
«
"Поздравляю! Желаю удачи. Семь футов под килем!" - написал президент РФ.
Ранее Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Многоцелевой надводный фрегат "Адмирал Головко" построен на ПАО СЗ "Северная верфь" по заказу Военно-морского флота для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую.
Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов"