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Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями

Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями - РИА Новости, 25.12.2023

Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями

"СПБ Биржа" адаптируется к работе под западными санкциями, как и другие российские финансовые институты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:18

2023-12-25T07:18

2023-12-25T07:18

эльвира набиуллина

экономика

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "СПБ Биржа" адаптируется к работе под западными санкциями, как и другие российские финансовые институты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК. "У нас много финансовых институтов уже под санкциями, достаточно крупных. И вы можете сами видеть, что практически все они адаптировались, приспособились, изменили свои бизнес-модели, развиваются", - сказала она в интервью РБК. "И я уверена, что "СПБ биржа" не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности", - сказала она, отвечая на вопрос, как регулятор видит судьбу и перспективы "СПБ Биржи". "СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США. На прошлой неделе "СПБ Биржа" сообщила, что ее расчетный депозитарий - "СПБ банк" - направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.

https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917830943.html

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эльвира набиуллина, экономика, россия