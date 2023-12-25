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Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями - РИА Новости, 25.12.2023
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07:18 25.12.2023
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Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями
Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями - РИА Новости, 25.12.2023
Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями
"СПБ Биржа" адаптируется к работе под западными санкциями, как и другие российские финансовые институты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:18
2023-12-25T07:18
эльвира набиуллина
экономика
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "СПБ Биржа" адаптируется к работе под западными санкциями, как и другие российские финансовые институты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК. "У нас много финансовых институтов уже под санкциями, достаточно крупных. И вы можете сами видеть, что практически все они адаптировались, приспособились, изменили свои бизнес-модели, развиваются", - сказала она в интервью РБК. "И я уверена, что "СПБ биржа" не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности", - сказала она, отвечая на вопрос, как регулятор видит судьбу и перспективы "СПБ Биржи". "СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США. На прошлой неделе "СПБ Биржа" сообщила, что ее расчетный депозитарий - "СПБ банк" - направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
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эльвира набиуллина, экономика, россия
Эльвира Набиуллина, Экономика, Россия
Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "СПБ Биржа" адаптируется к работе под западными санкциями, как и другие российские финансовые институты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
«
"У нас много финансовых институтов уже под санкциями, достаточно крупных. И вы можете сами видеть, что практически все они адаптировались, приспособились, изменили свои бизнес-модели, развиваются", - сказала она в интервью РБК.
"И я уверена, что "СПБ биржа" не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности", - сказала она, отвечая на вопрос, как регулятор видит судьбу и перспективы "СПБ Биржи".
"СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.
На прошлой неделе "СПБ Биржа" сообщила, что ее расчетный депозитарий - "СПБ банк" - направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
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