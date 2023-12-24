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Под Пермью мужа с женой убили в частном доме - РИА Новости, 24.12.2023
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20:00 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/ubiystvo-1917797584.html
Под Пермью мужа с женой убили в частном доме
Под Пермью мужа с женой убили в частном доме - РИА Новости, 24.12.2023
Под Пермью мужа с женой убили в частном доме
Неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:00
2023-12-24T20:00
происшествия
пермь
россия
октябрьский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 24 дек — РИА Новости. Неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК. По данным ведомства, вечером 23 декабря в дом к супружеской паре в пермском поселке Октябрьский пришел неизвестный, убил хозяев жилища и скрылся. "Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении. Уточняется, что доклад о ходе расследования дела направят главе СК Александру Бастрыкину. В местных пабликах в соцсетях пишут, что погибшими являются лесник и его жена, их якобы зарубили топором.
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пермь
россия
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происшествия, пермь, россия, октябрьский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Октябрьский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Пермью мужа с женой убили в частном доме

Под Пермью мужа с женой убили в частном доме, СК завел уголовное дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 дек — РИА Новости. Неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК.
По данным ведомства, вечером 23 декабря в дом к супружеской паре в пермском поселке Октябрьский пришел неизвестный, убил хозяев жилища и скрылся.
"Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доклад о ходе расследования дела направят главе СК Александру Бастрыкину.
В местных пабликах в соцсетях пишут, что погибшими являются лесник и его жена, их якобы зарубили топором.
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ПроисшествияПермьРоссияОктябрьскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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