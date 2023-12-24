https://ria.ru/20231224/ubiystvo-1917797584.html

Под Пермью мужа с женой убили в частном доме

Под Пермью мужа с женой убили в частном доме - РИА Новости, 24.12.2023

Под Пермью мужа с женой убили в частном доме

Неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T20:00

2023-12-24T20:00

2023-12-24T20:00

происшествия

пермь

россия

октябрьский

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg

ПЕРМЬ, 24 дек — РИА Новости. Неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК. По данным ведомства, вечером 23 декабря в дом к супружеской паре в пермском поселке Октябрьский пришел неизвестный, убил хозяев жилища и скрылся. "Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении. Уточняется, что доклад о ходе расследования дела направят главе СК Александру Бастрыкину. В местных пабликах в соцсетях пишут, что погибшими являются лесник и его жена, их якобы зарубили топором.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

пермь

россия

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, октябрьский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)