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Танкистам группировки "Запад" вручили госнаграды на передовой - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.12.2023 (обновлено: 05:09 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/tankisty-1917717633.html
Танкистам группировки "Запад" вручили госнаграды на передовой
Танкистам группировки "Запад" вручили госнаграды на передовой - РИА Новости, 24.12.2023
Танкистам группировки "Запад" вручили госнаграды на передовой
Танкистам группировки войск "Запад", отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Купянском направлении, на передовых позициях вручили... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T05:03
2023-12-24T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Танкистам группировки войск "Запад", отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Купянском направлении, на передовых позициях вручили очередные боевые государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны России. &quot;Военнослужащим танкового батальона группировки войск &quot;Запад&quot; за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые награды&quot;, — сообщили в оборонном ведомстве.Уточняется, что государственные награды — знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу" и медали Суворова на передовых позициях вручены личному составу командиром танкового батальона. Сразу после награждения военнослужащие танковых подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач. "Получил медаль Суворова за выполнение боевых задач. Выполнили мы их отлично. В ходе крайней задачи экипаж выезжал для поддержания огнем действий наших мотострелковых подразделений. Уничтожили противника", — рассказал командир танка Т-72Б3 с позывным "Татарин".Ранее в Минобороны заявили, что группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении.
https://ria.ru/20231219/geroy-1916808972.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Танкистам группировки "Запад" вручили госнаграды на передовой

МО: танкистам группировки "Запад" вручили государственные награды на передовой

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКолонна танков Т-72Б3
Колонна танков Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна танков Т-72Б3. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Танкистам группировки войск "Запад", отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Купянском направлении, на передовых позициях вручили очередные боевые государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"Военнослужащим танкового батальона группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые награды", — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что государственные награды — знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу" и медали Суворова на передовых позициях вручены личному составу командиром танкового батальона. Сразу после награждения военнослужащие танковых подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
"Получил медаль Суворова за выполнение боевых задач. Выполнили мы их отлично. В ходе крайней задачи экипаж выезжал для поддержания огнем действий наших мотострелковых подразделений. Уничтожили противника", — рассказал командир танка Т-72Б3 с позывным "Татарин".
Ранее в Минобороны заявили, что группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении.
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