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При стрельбе во Флориде погиб один человек
При стрельбе во Флориде погиб один человек - РИА Новости, 24.12.2023
При стрельбе во Флориде погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения, согласно обновленной информации, в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T03:47
2023-12-24T03:47
2023-12-24T03:50
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения, согласно обновленной информации, в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала в штате Флорида, сообщила местная полиция в соцсети X. Согласно заявлению правоохранителей, "один мужчина был найден мертвым, еще одна женщина была доставлена в больницу". Сейчас ей оказывают медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Подозреваемый по-прежнему находится на свободе, проинформировали в полиции. О его мотивах ничего не сообщается, но стражи порядка склоняются к версии, что стрельба была "целенаправленной".
https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html
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в мире, флорида, сша
При стрельбе во Флориде погиб один человек
Полиция: во Флориде при стрельбе в торговом центре погиб один человек