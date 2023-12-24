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При стрельбе во Флориде погиб один человек - РИА Новости, 24.12.2023
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03:47 24.12.2023 (обновлено: 03:50 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/strelba-1917716454.html
При стрельбе во Флориде погиб один человек
При стрельбе во Флориде погиб один человек - РИА Новости, 24.12.2023
При стрельбе во Флориде погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения, согласно обновленной информации, в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T03:47
2023-12-24T03:50
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения, согласно обновленной информации, в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала в штате Флорида, сообщила местная полиция в соцсети X. Согласно заявлению правоохранителей, "один мужчина был найден мертвым, еще одна женщина была доставлена в больницу". Сейчас ей оказывают медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Подозреваемый по-прежнему находится на свободе, проинформировали в полиции. О его мотивах ничего не сообщается, но стражи порядка склоняются к версии, что стрельба была "целенаправленной".
https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
При стрельбе во Флориде погиб один человек

Полиция: во Флориде при стрельбе в торговом центре погиб один человек

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи на месте стрельбы в США
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в США - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения, согласно обновленной информации, в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала в штате Флорида, сообщила местная полиция в соцсети X.
Согласно заявлению правоохранителей, "один мужчина был найден мертвым, еще одна женщина была доставлена в больницу". Сейчас ей оказывают медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.
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Подозреваемый по-прежнему находится на свободе, проинформировали в полиции. О его мотивах ничего не сообщается, но стражи порядка склоняются к версии, что стрельба была "целенаправленной".
 
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