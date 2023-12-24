Рейтинг@Mail.ru
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 24.12.2023 (обновлено: 22:36 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/serbiya-1917808761.html
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда - РИА Новости, 24.12.2023
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T21:54
2023-12-24T22:36
в мире
сербия
белград (город)
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917809635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92e6247574d2fd00e53ceb4e6b8f3ca7.jpg
БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед этим разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, вечером в воскресенье окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передавал корреспондент РИА Новости.
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда
Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда
2023-12-24T21:54
true
PT0M18S
Протесты представителей оппозиции в Сербии
Протесты представителей оппозиции в Сербии
2023-12-24T21:54
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917809635_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee2b8cf579dc9b1453ec284abcd49065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), видео, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Беспорядки в Белграде
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед этим разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.
2023-12-24T21:54
true
PT0M18S
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда

Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед этим разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.
Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, вечером в воскресенье окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передавал корреспондент РИА Новости.
 
В миреСербияБелград (город)Беспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала