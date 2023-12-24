https://ria.ru/20231224/serbiya-1917808761.html
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда - РИА Новости, 24.12.2023
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T21:54
2023-12-24T21:54
2023-12-24T22:36
в мире
сербия
белград (город)
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед этим разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, вечером в воскресенье окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передавал корреспондент РИА Новости.
сербия
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РИА Новости
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Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда
Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда
2023-12-24T21:54
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Протесты представителей оппозиции в Сербии
Протесты представителей оппозиции в Сербии
2023-12-24T21:54
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в мире, сербия, белград (город), видео, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Беспорядки в Белграде
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед этим разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.
2023-12-24T21:54
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PT0M18S
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда
БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед этим разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.
Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, вечером в воскресенье окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передавал корреспондент РИА Новости.