https://ria.ru/20231224/serbiya-1917808761.html

Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда

Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда - РИА Новости, 24.12.2023

Жандармерия Сербии заблокировала изнутри вход в администрацию Белграда

Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T21:54

2023-12-24T21:54

2023-12-24T22:36

в мире

сербия

белград (город)

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Активисты перед этим разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, вечером в воскресенье окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передавал корреспондент РИА Новости.

сербия

белград (город)

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Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда 2023-12-24T21:54 true PT0M18S

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