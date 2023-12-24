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Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13% - РИА Новости, 24.12.2023
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Тамбовская область
 
15:56 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html
Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13%
Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13% - РИА Новости, 24.12.2023
Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13%
По сравнению с 2022 годом рост промышленности в Тамбовской области составил 13%, сообщил глава региона Максим Егоров. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:56
2023-12-24T15:56
тамбовская область
тамбовская область
россия
максим егоров
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. По сравнению с 2022 годом рост промышленности в Тамбовской области составил 13%, сообщил глава региона Максим Егоров.Заявление прозвучало на открытии Дней Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия"."На долю обрабатывающей промышленности приходится 92%. Более половины обрабатывающего сектора приходится на пищевую промышленность. Остальное – другие производства", - сообщил Егоров.Глава региона сообщил, что продукцию предприятий Тамбовской области многие россияне держат в руках каждый день."Это деньги. Потому что красители для купюр делают на Тамбовщине. Все мы пользуемся офисной бумагой. При её производстве используются специальные акриловые эмульсии. В 2022 году наши бывшие партнёры отказались поставлять нам эту продукцию, соответствующая линия открылась на одном из тамбовских предприятий буквально за три месяца. Спрос, как вы понимаете, бешеный. Вот вам и новые рабочие места, и увеличение прибыли, и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Что тут сказать - спасибо Западу за такие санкции, дайте ещё!" - сказал Егоров.Также глава региона сообщил, что предприятия Тамбовской области изготавливают цементно-стружечные плиты, элементы для каркасно-панельного домостроения, обувь специального назначения, которая сейчас необходима нашим бойцам в зоне проведения СВО.Развиваются в Тамбовской области и высокотехнологичные стартапы."У нас много талантливых молодых ребят, которые развивают свой бизнес в сфере высоких технологий. Для общения между бизнесом и властью мы создали IT-Ассоциацию Тамбовской области, которая объединила всех неравнодушных жителей региона из этой индустрии, а также представителей власти", - сказал Егоров.Глава региона предложил создать общий совет региональных IT-Ассоциаций и проведения первой стратегической сессии уже в феврале в рамках IT-недели на ВДНХ. Инициативу будут направлены в Минцифры РФ и АНО "Цифровая экономика"."Уверен, вместе с коллегами мы сможем усилить существующую тенденцию объединения IT-компаний в отраслевые союзы. Наш президент Владимир Путин говорит о важности технологического суверенитета, который сделает нашу страну сильнее, а наш дом лучше. В регионе мы создали условия, про которых айтишники не уезжают за пределы страны, а работают у себя дома", - сказал Егоров.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231223/tambov-1917641913.html
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https://ria.ru/20231222/urozhay-1917380263.html
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тамбовская область, россия, максим егоров, владимир путин, выставка-форум "россия"
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия, Максим Егоров, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"
Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13%

Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13%

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМаксим Егоров
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Максим Егоров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. По сравнению с 2022 годом рост промышленности в Тамбовской области составил 13%, сообщил глава региона Максим Егоров.
Заявление прозвучало на открытии Дней Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия".
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"На долю обрабатывающей промышленности приходится 92%. Более половины обрабатывающего сектора приходится на пищевую промышленность. Остальное – другие производства", - сообщил Егоров.
Глава региона сообщил, что продукцию предприятий Тамбовской области многие россияне держат в руках каждый день.
"Это деньги. Потому что красители для купюр делают на Тамбовщине. Все мы пользуемся офисной бумагой. При её производстве используются специальные акриловые эмульсии. В 2022 году наши бывшие партнёры отказались поставлять нам эту продукцию, соответствующая линия открылась на одном из тамбовских предприятий буквально за три месяца. Спрос, как вы понимаете, бешеный. Вот вам и новые рабочие места, и увеличение прибыли, и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Что тут сказать - спасибо Западу за такие санкции, дайте ещё!" - сказал Егоров.
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Также глава региона сообщил, что предприятия Тамбовской области изготавливают цементно-стружечные плиты, элементы для каркасно-панельного домостроения, обувь специального назначения, которая сейчас необходима нашим бойцам в зоне проведения СВО.
Развиваются в Тамбовской области и высокотехнологичные стартапы.
"У нас много талантливых молодых ребят, которые развивают свой бизнес в сфере высоких технологий. Для общения между бизнесом и властью мы создали IT-Ассоциацию Тамбовской области, которая объединила всех неравнодушных жителей региона из этой индустрии, а также представителей власти", - сказал Егоров.
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Глава региона предложил создать общий совет региональных IT-Ассоциаций и проведения первой стратегической сессии уже в феврале в рамках IT-недели на ВДНХ. Инициативу будут направлены в Минцифры РФ и АНО "Цифровая экономика".
"Уверен, вместе с коллегами мы сможем усилить существующую тенденцию объединения IT-компаний в отраслевые союзы. Наш президент Владимир Путин говорит о важности технологического суверенитета, который сделает нашу страну сильнее, а наш дом лучше. В регионе мы создали условия, про которых айтишники не уезжают за пределы страны, а работают у себя дома", - сказал Егоров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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Тамбовская областьТамбовская областьРоссияМаксим ЕгоровВладимир ПутинВыставка-форум "Россия"
 
 
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