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Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения - РИА Новости, 24.12.2023
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18:38 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/pravitelstvo-1917789889.html
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения - РИА Новости, 24.12.2023
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения
Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий субъектам для реализации нескольких проектов госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 2024 и... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:38
2023-12-24T18:38
россия
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий субъектам для реализации нескольких проектов госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 2024 и 2025 годы, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проект распоряжения направлен на софинансирование расходов субъектов России, которые возникли при реализации региональных проектов в рамках данной госпрограммы.
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россия, общество
Россия, Общество
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения

Правительство одобрило изменения в субсидиях по госпрограмме здравоохранения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСовещание с членами кабинета министров
Совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий субъектам для реализации нескольких проектов госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 2024 и 2025 годы, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Как уточняется, проект распоряжения направлен на софинансирование расходов субъектов России, которые возникли при реализации региональных проектов в рамках данной госпрограммы.
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