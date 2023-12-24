https://ria.ru/20231224/pravitelstvo-1917789889.html
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения - РИА Новости, 24.12.2023
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения
Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий субъектам для реализации нескольких проектов госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 2024 и... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:38
2023-12-24T18:38
2023-12-24T18:38
россия
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий субъектам для реализации нескольких проектов госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 2024 и 2025 годы, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проект распоряжения направлен на софинансирование расходов субъектов России, которые возникли при реализации региональных проектов в рамках данной госпрограммы.
https://ria.ru/20231215/zdravookhranenie-1916046593.html
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россия, общество
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения
Правительство одобрило изменения в субсидиях по госпрограмме здравоохранения