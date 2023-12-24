https://ria.ru/20231224/pozhar-1917718271.html

В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями

В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями - РИА Новости, 24.12.2023

В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями

Стоянка с 30 автомобилями сгорела ночью в Чите, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T05:29

2023-12-24T05:29

2023-12-24T09:33

происшествия

забайкальский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 24 дек - РИА Новости. Стоянка с 30 автомобилями сгорела ночью в Чите, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. "В 1.55 (19.55 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании нежилого дома и гаражного бокса по улице Костюшко-Григоровича в Чите… В результате пожара огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружили. "При ликвидации пожара наблюдалась угроза перехода огня на другие объекты, однако слаженные действия огнеборцев позволили избежать этого. В 3.06 возгорание было локализовано, а в 3:29 ликвидировано открытое горение. Погибших и травмированных нет", - добавили в ведомстве. Всего к тушению были привлечены 70 человек, 15 единиц техники, от МЧС России - 37 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20231223/tts-1917630107.html

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происшествия, забайкальский край, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)