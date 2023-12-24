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В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями
В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями - РИА Новости, 24.12.2023
В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями
Стоянка с 30 автомобилями сгорела ночью в Чите, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T05:29
2023-12-24T05:29
2023-12-24T09:33
происшествия
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ЧИТА, 24 дек - РИА Новости. Стоянка с 30 автомобилями сгорела ночью в Чите, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. "В 1.55 (19.55 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании нежилого дома и гаражного бокса по улице Костюшко-Григоровича в Чите… В результате пожара огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружили. "При ликвидации пожара наблюдалась угроза перехода огня на другие объекты, однако слаженные действия огнеборцев позволили избежать этого. В 3.06 возгорание было локализовано, а в 3:29 ликвидировано открытое горение. Погибших и травмированных нет", - добавили в ведомстве. Всего к тушению были привлечены 70 человек, 15 единиц техники, от МЧС России - 37 человек и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20231223/tts-1917630107.html
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происшествия, забайкальский край, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями
В Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями