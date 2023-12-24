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"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 24.12.2023 (обновлено: 12:11 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/narrativ-1917719533.html
"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте
"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте - РИА Новости, 24.12.2023
"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте
Украина потерпела поражение в информационном противостоянии и уже сталкивается с реальными последствиями этого разгрома, заявил директор Украинского института... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T06:17
2023-12-24T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
руслан бортник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина потерпела поражение в информационном противостоянии и уже сталкивается с реальными последствиями этого разгрома, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "ДА ЭТО ТАК"."Они (россияне. — Прим. ред.) выиграли нарратив. &lt;...&gt; А как только ты проигрываешь информационный нарратив — у тебя очереди в ВЛК, действующие военнослужащие, которые хотят найти любой способ спрыгнуть с армии", — сказал он.По мнению политолога, поражение в информационной войне означает также недостаток добровольцев для ВСУ и уменьшение финансовой и материальной поддержки Запада.Причем, добавил Бортник, украинцы сами выбрали политиков, которые "не читают книги" и не имеют достаточного опыта государственного управления. &quot;Мы сами создали эту нарративную западню, в которую попали. &lt;...&gt; Садомазо — это наше любимое историческое занятие&quot;, — заключил он.В конце ноября немецкий таблоид Bild писал, что солдаты ВСУ все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством и генералитетом. При этом, по данным Киевского международного института социологии, число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16 процентов — до 32.
https://ria.ru/20231224/otkazniki-1917712145.html
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в мире, россия, украина, руслан бортник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины
"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте

Политолог Бортник заявил, что Украина проиграла информационную войну

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина потерпела поражение в информационном противостоянии и уже сталкивается с реальными последствиями этого разгрома, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "ДА ЭТО ТАК".
"Они (россияне. — Прим. ред.) выиграли нарратив. <...> А как только ты проигрываешь информационный нарратив — у тебя очереди в ВЛК, действующие военнослужащие, которые хотят найти любой способ спрыгнуть с армии", — сказал он.
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По мнению политолога, поражение в информационной войне означает также недостаток добровольцев для ВСУ и уменьшение финансовой и материальной поддержки Запада.
Причем, добавил Бортник, украинцы сами выбрали политиков, которые "не читают книги" и не имеют достаточного опыта государственного управления.
«

"Мы сами создали эту нарративную западню, в которую попали. <...> Садомазо — это наше любимое историческое занятие", — заключил он.

В конце ноября немецкий таблоид Bild писал, что солдаты ВСУ все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством и генералитетом. При этом, по данным Киевского международного института социологии, число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16 процентов — до 32.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРуслан БортникВооруженные силы Украины
 
 
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