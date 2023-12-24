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"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте
"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте - РИА Новости, 24.12.2023
"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте
Украина потерпела поражение в информационном противостоянии и уже сталкивается с реальными последствиями этого разгрома, заявил директор Украинского института... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T06:17
2023-12-24T06:17
2023-12-24T12:11
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руслан бортник
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина потерпела поражение в информационном противостоянии и уже сталкивается с реальными последствиями этого разгрома, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "ДА ЭТО ТАК"."Они (россияне. — Прим. ред.) выиграли нарратив. <...> А как только ты проигрываешь информационный нарратив — у тебя очереди в ВЛК, действующие военнослужащие, которые хотят найти любой способ спрыгнуть с армии", — сказал он.По мнению политолога, поражение в информационной войне означает также недостаток добровольцев для ВСУ и уменьшение финансовой и материальной поддержки Запада.Причем, добавил Бортник, украинцы сами выбрали политиков, которые "не читают книги" и не имеют достаточного опыта государственного управления. "Мы сами создали эту нарративную западню, в которую попали. <...> Садомазо — это наше любимое историческое занятие", — заключил он.В конце ноября немецкий таблоид Bild писал, что солдаты ВСУ все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством и генералитетом. При этом, по данным Киевского международного института социологии, число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16 процентов — до 32.
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в мире, россия, украина, руслан бортник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины
"Создали западню". В Киеве признали победу России на ключевом фронте
Политолог Бортник заявил, что Украина проиграла информационную войну