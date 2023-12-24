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В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюз - РИА Новости, 24.12.2023
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15:20 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917767221.html
В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюз
В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюз - РИА Новости, 24.12.2023
В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюз
Референдум по вступлению Молдавии в ЕС инициирован для переизбрания действующего президента Майи Санду на второй срок, считает и.о. председателя оппозиционной в РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:20
2023-12-24T15:20
в мире
молдавия
украина
киев
майя санду
евросоюз
возрождение
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Референдум по вступлению Молдавии в ЕС инициирован для переизбрания действующего президента Майи Санду на второй срок, считает и.о. председателя оппозиционной в республике партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье в пресс-службе администрации главы молдавского государства заявили, что Санду намерена баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский Союз. "Референдум по европейской интеграции, который уже окрестили "референдумом Санду", - это момент истины для молдавской оппозиции. Очевидно, что эта инициатива направлена на переизбрание Санду на выборах президента. И вне всяких сомнений, этот шаг был согласован (а может быть, и подсказан) внешними партнерами", - написала Параска. По ее словам, партия " Возрождение" неоднократно заявляла о своей позиции за евразийскую интеграцию. "И мы принимаем этот вызов власти. Да, у нас не будет доступа на общественное ТВ и радио, нам снова будут мешать проводить публичные акции, устанавливать палатки. Но нас это не пугает. Мы будем ходить из района в район, из села в село, из дома в дом… Наша цель - убедить людей не бояться этой власти, не бояться отстаивать свои убеждения и ценности и в день референдума сделать осознанный выбор", - подчеркнула Параска. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз, возрождение
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Евросоюз, Возрождение
В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюз

Параска: референдум по присоединению Молдавии к ЕС нужен для переизбрания Санду

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Референдум по вступлению Молдавии в ЕС инициирован для переизбрания действующего президента Майи Санду на второй срок, считает и.о. председателя оппозиционной в республике партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье в пресс-службе администрации главы молдавского государства заявили, что Санду намерена баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский Союз.
«
"Референдум по европейской интеграции, который уже окрестили "референдумом Санду", - это момент истины для молдавской оппозиции. Очевидно, что эта инициатива направлена на переизбрание Санду на выборах президента. И вне всяких сомнений, этот шаг был согласован (а может быть, и подсказан) внешними партнерами", - написала Параска.
По ее словам, партия " Возрождение" неоднократно заявляла о своей позиции за евразийскую интеграцию. "И мы принимаем этот вызов власти. Да, у нас не будет доступа на общественное ТВ и радио, нам снова будут мешать проводить публичные акции, устанавливать палатки. Но нас это не пугает. Мы будем ходить из района в район, из села в село, из дома в дом… Наша цель - убедить людей не бояться этой власти, не бояться отстаивать свои убеждения и ценности и в день референдума сделать осознанный выбор", - подчеркнула Параска.
Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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