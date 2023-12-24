https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917754212.html

Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 24.12.2023

Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок, и призвала парламент организовать референдум по вступлению в Евросоюз,... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:23

2023-12-24T13:23

2023-12-24T15:21

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок, и призвала парламент организовать референдум по вступлению в Евросоюз, сообщили в пресс-службе администрации главы государства. "Спустя три года своего мандата глава государства объявляет, что будет баллотироваться на новый мандат и просит парламент организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Республики Молдова в Европейский cоюз", — говорится в релизе. Сама Санду заявила, что за три года ее президентства удалось встать на путь превращения Молдавии "в лучшую страну"."Нам еще предстоит предпринять важные шаги, и я готова продолжать, если вы дадите мне уверенность в новом мандате в 2024 году", — сказала она. Санду стала президентом Молдавии в конце 2020 года. Следующие президентские выборы запланированы на 2024 год, а парламентские — на июль 2025-го.В июне 2022 года Евросоюз предоставил Молдавии наряду с Украиной статус стран-кандидатов, причем подчеркивалось, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывает Брюссель. Это только начало довольно долгого пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года (а переговоры о членстве ведет с 2005-го), Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20231217/moldavia-1916354692.html

https://ria.ru/20231216/moldaviya-1916242674.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз