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Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 24.12.2023
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13:23 24.12.2023 (обновлено: 15:21 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917754212.html
Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 24.12.2023
Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок, и призвала парламент организовать референдум по вступлению в Евросоюз,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:23
2023-12-24T15:21
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок, и призвала парламент организовать референдум по вступлению в Евросоюз, сообщили в пресс-службе администрации главы государства. "Спустя три года своего мандата глава государства объявляет, что будет баллотироваться на новый мандат и просит парламент организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Республики Молдова в Европейский cоюз", — говорится в релизе. Сама Санду заявила, что за три года ее президентства удалось встать на путь превращения Молдавии "в лучшую страну"."Нам еще предстоит предпринять важные шаги, и я готова продолжать, если вы дадите мне уверенность в новом мандате в 2024 году", — сказала она. Санду стала президентом Молдавии в конце 2020 года. Следующие президентские выборы запланированы на 2024 год, а парламентские — на июль 2025-го.В июне 2022 года Евросоюз предоставил Молдавии наряду с Украиной статус стран-кандидатов, причем подчеркивалось, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывает Брюссель. Это только начало довольно долгого пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года (а переговоры о членстве ведет с 2005-го), Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231217/moldavia-1916354692.html
https://ria.ru/20231216/moldaviya-1916242674.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз
Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Санду будет избираться на новый срок и инициирует референдум о вступлении в ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок, и призвала парламент организовать референдум по вступлению в Евросоюз, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
"Спустя три года своего мандата глава государства объявляет, что будет баллотироваться на новый мандат и просит парламент организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Республики Молдова в Европейский cоюз", — говорится в релизе.
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Сама Санду заявила, что за три года ее президентства удалось встать на путь превращения Молдавии "в лучшую страну".
"Нам еще предстоит предпринять важные шаги, и я готова продолжать, если вы дадите мне уверенность в новом мандате в 2024 году", — сказала она.
Санду стала президентом Молдавии в конце 2020 года. Следующие президентские выборы запланированы на 2024 год, а парламентские — на июль 2025-го.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Молдавии наряду с Украиной статус стран-кандидатов, причем подчеркивалось, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывает Брюссель. Это только начало довольно долгого пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года (а переговоры о членстве ведет с 2005-го), Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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