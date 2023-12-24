Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Санду будет избираться на новый срок и инициирует референдум о вступлении в ЕС
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок, и призвала парламент организовать референдум по вступлению в Евросоюз, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
"Спустя три года своего мандата глава государства объявляет, что будет баллотироваться на новый мандат и просит парламент организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Республики Молдова в Европейский cоюз", — говорится в релизе.
Сама Санду заявила, что за три года ее президентства удалось встать на путь превращения Молдавии "в лучшую страну".
"Нам еще предстоит предпринять важные шаги, и я готова продолжать, если вы дадите мне уверенность в новом мандате в 2024 году", — сказала она.
Санду стала президентом Молдавии в конце 2020 года. Следующие президентские выборы запланированы на 2024 год, а парламентские — на июль 2025-го.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Молдавии наряду с Украиной статус стран-кандидатов, причем подчеркивалось, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывает Брюссель. Это только начало довольно долгого пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года (а переговоры о членстве ведет с 2005-го), Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.