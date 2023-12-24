https://ria.ru/20231224/italiya-1917720408.html

В торговой палате рассказали о влиянии новых санкций ЕС на связи с Италией

В торговой палате рассказали о влиянии новых санкций ЕС на связи с Италией - РИА Новости, 24.12.2023

В торговой палате рассказали о влиянии новых санкций ЕС на связи с Италией

Новый пакет санкций Евросоюза против России подвергает риску часть торгового обмена между Италией и РФ, новые порядки рассмотрения таможенных кодов могут... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T06:49

2023-12-24T06:49

2023-12-24T06:49

экономика

россия

италия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России подвергает риску часть торгового обмена между Италией и РФ, новые порядки рассмотрения таможенных кодов могут автоматически запретить даже не попадающие под ограничения товары, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. Ранее совет ЕС утвердил 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения - в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. По словам Пелаццо, новые санкции иначе рассматривают таможенные коды, более широким образом. "Если раньше определенные товары оказывались под санкциями, но потом при детальном рассмотрении они выходили из-под них, то сейчас, я читал, что предусмотрено какое-то "округление" таможенных кодов", - сказал Пелаццо, отвечая на вопрос о влиянии новых санкций на торговые отношения Италии с Россией. Он добавил, что товары могут автоматически попасть под санкции, если они входят в общий таможенный код, который включает в себя и подсанкционные товары. "Раньше можно было рассматривать под-коды. Сейчас есть риск, что товар, который не должен попадать под санкции, под них попадает автоматически, потому что он включен в рамки этой общей категории", - рассказал Пелаццо.

https://ria.ru/20231223/brillianty-1917565211.html

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экономика, россия, италия, евросоюз, санкции в отношении россии