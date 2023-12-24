https://ria.ru/20231224/idiokratiya-1917674362.html

Идиократия как диагноз: школа убивает мозг

Идиократия как диагноз: школа убивает мозг - РИА Новости, 24.12.2023

Идиократия как диагноз: школа убивает мозг

Блогерша из США с 23-летним стажем деятельности ставит вопрос общечеловеческого значения: как жить в идиократии? Хотя на самом деле пишет только о своем — о... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

аналитика

сша

аргентина

хавьер милей

гарвардский университет

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Блогерша из США с 23-летним стажем деятельности ставит вопрос общечеловеческого значения: как жить в идиократии? Хотя на самом деле пишет только о своем — о стране, где избиратели демократов не просто живут в своем информационном коконе, а приходят в ярость, когда их оттуда пытаются вытащить.Дебил — это не то чтобы человек, чего-то не знающий. Это, скорее, тот, кто не просто не хочет ничего знать и сильно сопротивляется чьим-то попыткам указать ему на очевидные факты. Наша американка, конечно, приводит тут свои примеры — как можно не видеть, что есть только два пола, мужской и женский, или что борьба с изменениями климата — надувательство глобального масштаба. Ведь фактов сколько угодно, они налицо и присутствуют во множестве источников.Отчего эти люди такие, почему не проявляют хотя бы любопытства к реальности? Ответ простой: их так учили и продолжают учить. Да, в школе, а потом и дальше — в университете. Причем началось это относительно недавно, примерно с 90-х годов.Вот хороший пример из американской (да, мы пока говорим только о США) действительности. Был опрос общественного мнения — как вам нравится "критическая расовая теория", то есть идеология, согласно которой все белые — врожденные угнетатели, а прочие оттенки цвета кожи делают человека врожденно угнетенным? Речь о той идеологии, которую демократы в США насаждают по всем школам и университетам, куда могут дотянуться.Две трети опрошенных американцев ответили, что это бред собачий. Но социологи Гарвардского университета, занимавшиеся этим делом, подчитывали еще и возрастную разницу. И получилось, что, в отличие от страны в целом, 80 процентов американцев от 18 до 24 лет полагают, что все правильно и небелым надо всю их жизнь, начиная со школы, давать всякие преимущества. А это то самое поколение — смотри выше — которое начали растить по новым идеям в 90-е годы.Заметим, что опрос этот вызвал ярость народную по одной специфической причине. Дело в том, что критическая расовая идеология записала в белых угнетателей еще и евреев. И начался шум, в котором тонут голоса нормальных людей: надо не выклянчивать для евреев право значиться среди угнетенных, надо порвать в клочья всю теорию, согласно которой человеческие общества делятся на угнетателей и угнетенных. Такие теории превращают эти самые общества в поле перманентной гражданской войны, и только.Для тех, кто наслаждается мыслью, что американцы сами себя уничтожают изнутри: нет, не только себя. Мы говорим о начавшемся в те же 90-е эксперименте по дебилизации всего мира без исключения. Всему человечеству следует силой привить новые модели поведения, потребления, мышления — это и называется глобализмом. Вот, например, язык, на котором люди говорят. Ведь через язык человек понимает и выражает самые основные для него истины.И тут у нас есть неожиданная история — не с Украины, а из Аргентины. В России начали всерьез интересоваться этой страной, когда там к власти пришел на редкость колоритный президент, Хавьер Милей. И вот он, с 10 декабря, начал ломать дрова, но… ему стоит сказать доброе слово хотя бы только за контрреформу, которую он затеял в вооруженных силах. Речь о языке (испанском). Это язык, в котором — в отличие от, скажем, китайского — есть четкое обозначение рода. Все люди и предметы или женского, или мужского пола. Либо ты мужчина-латиноамериканец (латино), либо женщина-латиноамериканка (латина). И не может быть никакой подвижности и прочей флюидности по этой части, поскольку у людей два пола.Но прежние правительства страны поддались все тем же глобалистам и начали мягко или жестко заставлять людей менять язык. Есть такое якобы испанское слово, придуманное все теми же демократами в США, — латинкс, то есть что-то среднее и гендерно-флюидное. Сами тамошние латиноамериканцы им не пользуются, а вот в школах этому пытаются учить. И моду на такие штуки попытались насадить в Аргентине (и не только там). Так вот, команда Милея отменила этот испанский новояз в армии — пока только там. В общем, не безнадежные люди.Возвращаясь к разговорам о дебилах, живущих в собственном информационном коконе: их именно в школе учат проявлять агрессию по поводу любых попыток их оттуда вытащить. А это означает, что преимущество России (и еще множества обществ в мире) — оно не только в территории, военной мощи и прочем, а в отстаивании выработанного веками понимания того, что такое образование. Образование — это когда человека учат думать, работать с самой разной информацией и делать из нее свои выводы.

https://ria.ru/20231121/millenialy-1910147820.html

https://ria.ru/20231114/rasizm-1909461040.html

https://ria.ru/20231210/amerika-1914851658.html

https://ria.ru/20231005/molodezh-1900525611.html

сша

аргентина

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аналитика, сша, аргентина, хавьер милей, гарвардский университет