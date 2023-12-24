https://ria.ru/20231224/gorka-1917728768.html

Число госпитализированных после обрушения горки в Хакасии выросло до трех

Число госпитализированных после обрушения горки в Хакасии выросло до трех - РИА Новости, 24.12.2023

Число госпитализированных после обрушения горки в Хакасии выросло до трех

Число госпитализированных детей после инцидента с обрушением части строящейся деревянной горки в Усть-Абаканском районе Хакасии, выросло до трех, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:26

2023-12-24T09:26

2023-12-24T10:16

происшествия

усть-абаканский район

республика хакасия

валентин коновалов

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КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Число госпитализированных детей после инцидента с обрушением части строящейся деревянной горки в Усть-Абаканском районе Хакасии, выросло до трех, сообщили РИА Новости в Минздраве республики. Ранее главк СУСК по региону сообщил, что инцидент произошел в субботу на строящейся горке в посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района республики. По предварительным данным, около 16 часов несколько детей пришли на строящуюся деревянную горку, расположенную на рыночной площади посёлка. При катании произошло обрушение верхнего полотна строения горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении они получили травмы различной степени тяжести, две девочки были госпитализированы с переломами в республиканскую больницу. По данному факту следственными органами организована проверка. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил проверить безопасность всех детских площадок республики, всех мест для семейного отдыха, включая снежные городки и горки. "В приёмный покой Абаканской межрайонной клинической больницы после обрушения горки обратились четверо детей. Один ребёнок находится на амбулаторном лечении. Трое детей с серьёзными травмами согласно маршрутизации госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Ремишевской", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что медицинские работники делают всё необходимое. Ситуация находится на особом контроле Минздрава Хакасии.

https://ria.ru/20231206/travma-1914180225.html

https://ria.ru/20231221/deti-1917113190.html

усть-абаканский район

республика хакасия

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происшествия, усть-абаканский район, республика хакасия, валентин коновалов