Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия"

Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия"
Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".
Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".
Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.
К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.
Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.
К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.
В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.
С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.
В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.
С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.
Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.
Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.
Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.
Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.
Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.
Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.
Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.
На площадях города появятся катки, горки и карусели.
Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.
На площадях города появятся катки, горки и карусели.
Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.
Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.
Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.
Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.
Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.
Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.
Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.
Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.
Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".
Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.
Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".
Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.
Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.
К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.
В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.
С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.
Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.
Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.
Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.
Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.
На площадях города появятся катки, горки и карусели.
Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.
Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.
Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.
Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.
Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".
Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.
Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.