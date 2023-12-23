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Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:52 23.12.2023 (обновлено: 14:53 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/vystavka-1917657415.html
Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия"
Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.12.2023
Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:52
2023-12-23T14:53
выставка-форум "россия"
санкт-петербург
александр беглов
россия
ленинградская область
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. В рамках торжественной церемонии открытия Дня Санкт-Петербурга Беглов рассказал про достижения города, которые стали возможны благодаря постоянной поддержке президента России Владимира Путина. "Все наши идеи поддержаны президентом. Вместе мы строим мегаполис XXI века. У нас есть исторический центр, который все прекрасно знают во всем мире, но мы пошли дальше и начали строить современный город. Сегодня мы хотим показать проекты, которые реализуются в Санкт-Петербурге. Прежде всего это развитие Санкт-Петербургского транспортного узла по поручению президента. Это важно не только для нашего города, но и для Ленинградской области. Это один из проектов интеграции двух регионов", - сказал Беглов. Он добавил, что в городе реализуется широтная магистраль скоростного движения - это новое звено в системе магистралей скоростного и непрерывного движения, которая связывает кольцевую автомобильную дорогу и западный скоростной диаметр. Общая протяженность 27,5 километра. "Также в Петербурге возводят первый разводной мост за последние 40 лет. 60 метров - ширина судоходного пролета. Длина моста 1,6 километра. Архитектура моста сохраняет петербургские традиции. Его ждут 800 тысяч петербуржцев", - отметил Беглов. На Дне Санкт-Петербурга для посетителей выставки-форума организована обширная культурная и деловая программа. Гостей ждут концерты, анимационная программа, свето-музыкальное шоу, кинопоказы, гастрономический фестиваль с участием ведущих шеф-поваров региона. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Санкт-Петербурга располагается в павильоне 75.
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санкт-петербург, александр беглов, россия, ленинградская область, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Ленинградская область, Выставка-форум "Россия"
Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия"

Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках торжественной церемонии открытия Дня Санкт-Петербурга Беглов рассказал про достижения города, которые стали возможны благодаря постоянной поддержке президента России Владимира Путина.
Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

Презентация Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

Свадебная церемония по традициям Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

Глава Республики Коми Владимир Уйба на Международной выставке-форуме Россия

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и генеральный директор выставки достижений РоссияНаталья Виртуозова

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

Российская певица, продюсер, автор песен Люся Чеботина на Международной выставке-форуме Россия

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Международной выставке-форуме Россия

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

Презентация Ростовской области на Международной выставке-форуме Россия

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

Сборная концертная программа Запорожской области на Международной выставке-форуме Россия

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

Стенд Астраханской области на Международной выставке-форуме Россия

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

Международная выставка-форум Россия

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Презентация Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

Международная выставка-форум Россия

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
"Все наши идеи поддержаны президентом. Вместе мы строим мегаполис XXI века. У нас есть исторический центр, который все прекрасно знают во всем мире, но мы пошли дальше и начали строить современный город. Сегодня мы хотим показать проекты, которые реализуются в Санкт-Петербурге. Прежде всего это развитие Санкт-Петербургского транспортного узла по поручению президента. Это важно не только для нашего города, но и для Ленинградской области. Это один из проектов интеграции двух регионов", - сказал Беглов.
Он добавил, что в городе реализуется широтная магистраль скоростного движения - это новое звено в системе магистралей скоростного и непрерывного движения, которая связывает кольцевую автомобильную дорогу и западный скоростной диаметр. Общая протяженность 27,5 километра.
"Также в Петербурге возводят первый разводной мост за последние 40 лет. 60 метров - ширина судоходного пролета. Длина моста 1,6 километра. Архитектура моста сохраняет петербургские традиции. Его ждут 800 тысяч петербуржцев", - отметил Беглов.
На Дне Санкт-Петербурга для посетителей выставки-форума организована обширная культурная и деловая программа. Гостей ждут концерты, анимационная программа, свето-музыкальное шоу, кинопоказы, гастрономический фестиваль с участием ведущих шеф-поваров региона.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Санкт-Петербурга располагается в павильоне 75.
Яркие огни, ярмарки и катки. Магия предновогоднего Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

Украшение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

Девушка на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

Украшенный к Новому году Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

Новогодняя подсветка Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

Люди на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

Новогодняя подсветка сада Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Новогодняя подсветка сада Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 9

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 9

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
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