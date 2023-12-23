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Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия"

Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.12.2023

Губернатор Беглов открыл День Санкт-Петербурга на выставке "Россия"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:52

2023-12-23T14:52

2023-12-23T14:53

выставка-форум "россия"

санкт-петербург

александр беглов

россия

ленинградская область

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. В рамках торжественной церемонии открытия Дня Санкт-Петербурга Беглов рассказал про достижения города, которые стали возможны благодаря постоянной поддержке президента России Владимира Путина. "Все наши идеи поддержаны президентом. Вместе мы строим мегаполис XXI века. У нас есть исторический центр, который все прекрасно знают во всем мире, но мы пошли дальше и начали строить современный город. Сегодня мы хотим показать проекты, которые реализуются в Санкт-Петербурге. Прежде всего это развитие Санкт-Петербургского транспортного узла по поручению президента. Это важно не только для нашего города, но и для Ленинградской области. Это один из проектов интеграции двух регионов", - сказал Беглов. Он добавил, что в городе реализуется широтная магистраль скоростного движения - это новое звено в системе магистралей скоростного и непрерывного движения, которая связывает кольцевую автомобильную дорогу и западный скоростной диаметр. Общая протяженность 27,5 километра. "Также в Петербурге возводят первый разводной мост за последние 40 лет. 60 метров - ширина судоходного пролета. Длина моста 1,6 километра. Архитектура моста сохраняет петербургские традиции. Его ждут 800 тысяч петербуржцев", - отметил Беглов. На Дне Санкт-Петербурга для посетителей выставки-форума организована обширная культурная и деловая программа. Гостей ждут концерты, анимационная программа, свето-музыкальное шоу, кинопоказы, гастрономический фестиваль с участием ведущих шеф-поваров региона. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Санкт-Петербурга располагается в павильоне 75.

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санкт-петербург, александр беглов, россия, ленинградская область, выставка-форум "россия"